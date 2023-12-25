Отлов и содержание бездомных животных в Зеленодольском районе обойдутся в 7,5 млн рублей

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В 2024 году Зеленодольский район потратит почти 7,6 млн рублей на отлов и содержание бездомных животных. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Помимо этих услуг, подрядчик возьмет на себя транспортировку отловленных животных, их учет и регулирование численности. Также в стоимость входят стерилизация и кастрация; умерщвление тех особей, которые больны неизлечимыми болезнями или перенесли травмы, несовместимые с жизнью; утилизация трупов.

Мера принимается для предупреждения эпидемий, эпизоотий и других ЧС, связанных с распространением заразных болезней, носителями которых могут стать бездомные животные; оказания помощи животным без владельцев и возврата потерявшихся; обеспечения общественного порядка.

Заказчиком работ выступает исполнительный комитет Зеленодольского района.

Напомним, что с 1 марта 2024 года в Татарстане ужесточат правила для владельцев домашних животных. С ноября 2023 года полномочия по организации мероприятий в сфере обращения с бездомными животными в Татарстане переданы республиканскому Кабмину.