Правительство Татарстана получило полномочия по обращению с бездомными животными

Кабинет Министров Татарстана получил полномочия по организации мероприятий в сфере обращения с бездомными животными. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 48-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Всё ли мы здесь учли, не останется ли нерешенных вопросов? Без конца люди мучаются, приюты строим для собак, еще что-то делаем», — поинтересовался Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин у главы парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азата Хамаева.

Депутат ответил, что это только первый шаг и что предстоит большая работа по внесению изменений в закон о животных.

Документ разработан для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Федеральный закон направлен на регулирование вопросов по обращению с животными без владельцев.