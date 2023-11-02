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Правительство Татарстана получило полномочия по обращению с бездомными животными
Кабинет Министров Татарстана получил полномочия по организации мероприятий в сфере обращения с бездомными животными. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 48-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.
«Всё ли мы здесь учли, не останется ли нерешенных вопросов? Без конца люди мучаются, приюты строим для собак, еще что-то делаем», — поинтересовался Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин у главы парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азата Хамаева.
Депутат ответил, что это только первый шаг и что предстоит большая работа по внесению изменений в закон о животных.
Документ разработан для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Федеральный закон направлен на регулирование вопросов по обращению с животными без владельцев.
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