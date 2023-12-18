В РТ вводят ужесточения для владельцев домашних животных

В Татарстане вводят ужесточения для владельцев домашних животных. Так, с 1 марта 2024 года, чтобы завести собаку, житель многоквартирного дома обязан будет спросить разрешения у соседей.

Напомним, в июле 2023-го приняли федеральный закон, который позволяет регионам самим определять порядок обращения с безнадзорными животными. При этом власти Бурятии и Магаданской области уже разрешили усыплять бездомных животных.

По статистике в РТ отловили 10 200 бездомных собак, из которых в Казани – 3,5 тысячи, в Набережных Челнах – 1,4 тысячи. Чуть меньше отловили в Нижнекамском (1049 собак), Альметьевском (680), Заинском (382), Высокогорском (178) районах. К слову, все эти районы перевыполнили годовой план по отлову.

О том, что с отловленными собаками делают дальше, читайте в материале газеты «Республика Татарстан».