Открылся конкурс на лучший интерьер станций новой линии Казанского метрополитена

Открылся прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую концепцию интерьеров общественных зон станций второй линии Казанского метро. Призовой фонд в сумме составляет 500 тыс. рублей, передает пресс-служба мэрии Казани.

«Задачей данного конкурса является разработка концепции интерьеров пассажирских зон новых станций Казанского метрополитена», — говорится в положении конкурса.

Так, авторам нужно будет представить дизайнерские и архитектурные решения по оформлению кассовых залов, пассажирской платформы, зоны эскалаторов и лестниц, павильонов над лестничными сходами, павильонов подъемных платформ для маломобильных групп, а также разработать систему навигации.

Жюри выберет лучшую работу по каждой станции метро, таким образом победитель получит вознаграждение в размере 125 тыс. рублей.

Заявки будут приниматься до 29 мая, объявят победителей 3 июня. Заявку можно заполнить по ссылке.

Вторая линия Казанского метрополитена должна соединить пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый ее участок длиной 5,37 километра будет включать четыре станции. Ранее также прошло голосование по выбору названий для новых станций метро.