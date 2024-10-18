«Отклик вдохновляет»: жительница РТ сушит травы и овощи для бойцов СВО

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой / На фото: Розалия Путинцева за обработкой болгарского перца

Некоторые жители Пестречинского района занимаются волонтерством в составе казанских благотворительных сообществ. Социальный работник, инструктор по йоге из Пестрецов Розалия Путинцева состоит в клубе «Матрешка» Казани, участники которой кормят нуждающихся, помогают престарелым людям, отправляют посылки в зону СВО.

«Когда тебе стукнуло за пятьдесят, начинаешь думать о смысле жизни и о том, какую пользу ты можешь принести этому миру. Такие размышления и привели меня к тому, чем я сейчас занимаюсь», — говорит она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Когда Розалия узнала о том, что для военнослужащих собирают сушеные травы, сначала отвезла укроп, потом листья малины, смородины. Взялась за кабачки, перцы. И те, и другие обрабатывает в сыром виде, моет, перцы режет на ломтики, кабачки пропускает через крупную терку и отжимает сок, после помещает их в сушилку с вечера до утра. Во всем ей помогает муж Алексей.

Приноровились, а запасы заканчиваются. Поэтому через сельский чат Путинцевы попросили у неравнодушных эти два вида овощей, объяснив, зачем они нужны. Были приятно удивлены, что люди стали привозить не только кабачки и перцы, а еще картофель, тыкву, свеклу, зелень.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Семья благодарит пестречинцев и жителей соседнего села Конь, кто не пожалел свой урожай, среди них Марина и Владимир Аксеновы, Елена и Владимир Сметанины, Елена Гордеева, Фируза Фасхутдинова, Анастасия Камалова, Анатолий и Анастасия Поповы, Айдар и Айгуль Мифтиевы, Данил и Татьяна Хайрутдиновы, Сания апа с улицы Мелиораторов. Половину отвезли в город добровольцам, кто сушит именно эти овощи. Другую часть будут заготавливать сами.

«Такой отклик вдохновляет. Когда писала в чате, не думала, что будет такой навал, я восхищена добротой и щедростью окружающих», — говорит Розалия.

Сейчас она собирает сушеные травы для чая: листья ягод, мелису, душицу, чабрец, мяту и другое. Также нужны помощники, у кого есть дома сушилка. Телефон для связи с ней: 89991575179.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

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