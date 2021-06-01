В Нижнекамске загорелась заброшенная усадьба Стахеевых

О пожаре сообщили в 15.50 по номеру вызова пожарной охраны 101, возгорание произошло в поселке Красный Ключ, на улице Садовой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как стало известно агентству, пожар произошел в заброшенной усадьбе Стахеевых. Площадь пожара составила около 300 кв.м. Никто не пострадал.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, городское надзорное ведомство начало проверку по данному факту. На место происшествия выехали городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев.

Прокуратура оценит соблюдение требований закона об охране памятников архитектуры. Обстоятельства случившегося выясняются.