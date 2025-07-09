В Нижнекамске начался этап проектирования реставрации усадьбы Стахеевых

В Нижнекамск прибыла команда казанских специалистов, имеющих опыт работы с объектами культурного наследия. Их задача – разработать проектно-сметную документацию для предстоящей реставрации исторического здания усадьбы Стахеевых.

Первый визит включал осмотр архитектурного объекта и прилегающей территории. Эксперты оценили текущее состояние усадьбы и обсудили первоочередные задачи.

Работа над документацией потребует времени: ее планируется завершить до конца года. Однако, прежде чем приступить к техническому проектированию, необходимо выработать четкую концепцию будущего функционирования усадьбы.

Этому вопросу был посвящен круглый стол, организованный с участием казанских специалистов и представителей нижнекамского исполкома. Обсуждение касалось как сохранения исторического облика, так и наполнения объекта современным содержанием.

«Усадьба Стахеевых – это очень важный и нужный объект. Сейчас перед нами стоит задача решить, какой концепцией ее насытить и что мы там хотим видеть», – подчеркнул помощник руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района Ленар Ахметов.

Как ранее сообщал экс-глава района Рамиль Муллин, в перспективе усадьба станет частью масштабного культурно-исторического кластера «Красный ключ». В единый комплекс планируется включить также пристань, святой источник, образовательные и спортивные объекты, расположенные поблизости. Проект предполагает установку арт-объектов, благоустройство территории и создание комфортного выхода на стахеевскую площадку. Для реализации задуманного потребуется расчистка территории, снос аварийных построек и тщательная работа над архитектурной и смысловой целостностью будущего пространства.