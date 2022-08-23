Отец подозреваемой в убийстве журналистки Дугиной рассказал, что его дочь служила в ВСУ

Гражданка Украины Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в украинских вооруженных силах, но не в батальоне «Азов»*. Об этом заявил ее отец.

«Она служила не в „Азове“*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — цитирует мужчину РИА Новости.

По его словам, Наталья Вовк из армии уволилась по состоянию здоровья, в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе она не участвовала.

Дарья Дугина — дочь философа и публициста Александра Дугина — погибла 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье.

Накануне ФСБ заявило, что преступление подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнительницей стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем сбежала из России в Эстонию.

*„Азов“ признан террористической организацией и запрещен в РФ.