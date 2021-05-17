Отец раненного в Казани школьника: «Сын после двух операций постепенно приходит в себя»

Уроженец Бавлинского района РТ, ученик гимназии №175, получивший огнестрельное ранение легкого, постепенно приходит в себя. Об этом рассказал отец мальчика Марат З.

Ученик 8 «А» класса Тимур З. был госпитализирован в Москву спецбортом МЧС в числе наиболее пострадавших пятерых детей.

В день трагедии, 11 мая, 14-летнему мальчику врачи ДРКБ провели первую операцию. Как сообщили тогда казанские врачи родителям, операция прошла успешно, состояние подростка они оценивали как тяжелое, но стабильное.

12 мая родителям Тимура сообщили, что дальнейшее лечение необходимо продолжить в Москве, так как там более высокотехнологичное оборудование. В столицу с ним полетела его мама. Тимур был на искусственной вентиляции легких, под наркозом. В таком состоянии его транспортировали в одну из столичных клиник.

13 мая московские врачи провели Тимуру операцию на шее. По словам отца, во время хирургического вмешательства было извлечено два осколка. Также Тимуру сделали переливание крови. Состояние мальчика врачи оценивали как тяжелое стабильное, все это время он находился под наркозом, в состоянии медикаментозного сна. С 11 мая Тимур был без сознания.

Сегодня, 17 мая, в Москву прилетел его отец, однако врачи пока не пускают родителей в реанимацию. «Сегодня мы в Москве, к нему пока не пускают, приходит в себя, постепенно», — передал слова врачей отец пострадавшего подростка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что родной брат Тимура находился в соседнем классе. 12-летний Амир, к счастью, не пострадал, учительница успела закрыть дверь и таким образом спасти детские жизни.