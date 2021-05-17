news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество
Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество
Минлесхоз РТ предупредил, что аномальная жара продержится до середины 20-х чисел мая
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 мая 2021  19:35
Эльза Кузнецова

Отец раненного в Казани школьника: «Сын после двух операций постепенно приходит в себя»

Отец раненного в Казани школьника: «Сын после двух операций постепенно приходит в себя»
news_top_970_100

Уроженец Бавлинского района РТ, ученик гимназии №175, получивший огнестрельное ранение легкого, постепенно приходит в себя. Об этом рассказал отец мальчика Марат З.

Ученик 8 «А» класса Тимур З. был госпитализирован в Москву спецбортом МЧС в числе наиболее пострадавших пятерых детей. 

В день трагедии, 11 мая, 14-летнему мальчику врачи ДРКБ провели первую операцию. Как сообщили тогда казанские врачи родителям, операция прошла успешно, состояние подростка они оценивали как тяжелое, но стабильное.

12 мая родителям Тимура сообщили, что дальнейшее лечение необходимо продолжить в Москве, так как там более высокотехнологичное оборудование. В столицу с ним полетела его мама. Тимур был на искусственной вентиляции легких, под наркозом. В таком состоянии его транспортировали в одну из столичных клиник.

13 мая московские врачи провели Тимуру операцию на шее. По словам отца, во время хирургического вмешательства было извлечено два осколка. Также Тимуру сделали переливание крови. Состояние мальчика врачи оценивали как тяжелое стабильное, все это время он находился под наркозом, в состоянии медикаментозного сна. С 11 мая Тимур был без сознания.

Сегодня, 17 мая, в Москву прилетел его отец, однако врачи пока не пускают родителей в реанимацию. «Сегодня мы в Москве, к нему пока не пускают, приходит в себя, постепенно», — передал слова врачей отец пострадавшего подростка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что родной брат Тимура находился в соседнем классе. 12-летний Амир, к счастью, не пострадал, учительница успела закрыть дверь и таким образом спасти детские жизни.

ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное