Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву

Сейчас из ДРКБ в Москву везут пятерых детей, все они находились в реанимации. Об этом сообщил заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по хирургии Михаил Поспелов.

«В настоящее время транспортированы в московские клиники пять детей, они в тяжелом состоянии, один ребенок — в крайне тяжелом. В реанимации ДРКБ остается один ребенок, он пока в тяжелом состоянии, но ребенок будет переведен в профильное отделение», — объяснил врач.

Хирург отметил, что по детям, которые остались в республиканской клинике, прогноз положительный. Родственники и родители пострадавших, которых не перевезли в столицу, остаются в ДРКБ в палатах вместе со своими детьми. С ними работают психологи республики и специалисты, специально прибывшие в РТ.

«В настоящее время все необходимое оборудование, медикаменты, расходные материалы в больнице есть», — подчеркнул доктор детской клиники.

Недавно кареты скорой медицинской помощи повезли детей из ДРКБ в аэропорт, откуда их спецбортом МЧС отправят в Москву. По данным председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, ребят направят в клинику Леонида Рошаля.