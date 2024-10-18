Награжденный медалью «Отец солдата»: «Уважение родителям, чьи сыновья участвуют в СВО»

Альберт Сафиуллин

Фото: rais.tatarstan.ru

Отец Айнура Сафиуллина, Героя России из Татарстана, сообщил «Татар-информу», что он горд стоять в одном ряду с другими родителями участников СВО. Сегодня стало известно, что Альберту Сафиуллину вручили медаль «Отец солдата». Церемония награждения прошла в концертном зале «Москва» в честь Всероссийского Дня отца.

«Хочу выразить огромную благодарность администрации города, что оказали нам помощь в поездке на это торжественное мероприятие. Всегда, когда находишься на таких встречах, испытываешь гордость и уважение к родителям, чьи сыновья участвуют в СВО. Мне как отцу Героя России есть чем гордиться», – сказал Альберт Сафиуллин.

По его словам, эта награда не лично его – это общая заслуга его и супруги Лилии, и, конечно же, всей их семьи.

«Как вырастить героя? В детстве мама рассказывала мне, как во время эвакуации из Сталинграда она попала под авиационный налет, где потеряла своих родителей, братьев и сестер. Потом вспоминаю школу, где учитель литературы заложил крепкое основание патриотизма в моем сознании. Мы росли на фильмах о Великой Отечественной Войне, и это отразилось на моем отношении к жизни. Когда ты внутри пропитан патриотизмом, то это отражается в твоих детях», – дополнил Альберт Сафиуллин.



Напомним, Герой России Айнур Сафиуллин участвовал в освобождении населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Он с другими бойцами более трех часов сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи без потерь личного состава.

«Татар-информ» рассказывал, что 19 декабря Президент России Владимир Путин наградил «Золотой Звездой» Героя России уроженца Казани Айнура Сафиуллина.