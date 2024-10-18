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Отца Героя России из Татарстана наградили медалью «Отец солдата»
Отец Айнура Сафиуллина, Героя России из Татарстана, получил медаль «Отец солдата».
Айнур Сафиуллин участвовал в освобождении населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Он с другими бойцами более трех часов сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи без потерь личного состава.
Церемония награждения прошла в концертном зале «Москва» в честь Всероссийского Дня отца.
Отцов поздравили ведущие артисты российской эстрады: Полина Гагарина, Сергей Галанин, Родион Газманов, Александр Маршал, Валерия и другие.
«Татар-информ» рассказывал, что 19 декабря Президент России Владимир Путин наградил «Золотой Звездой» Героя России уроженца Казани Айнура Сафиуллина.
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