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СВО 18 октября 2024 09:13

Отца Героя России из Татарстана наградили медалью «Отец солдата»

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Отец Айнура Сафиуллина, Героя России из Татарстана, получил медаль «Отец солдата».

Айнур Сафиуллин участвовал в освобождении населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Он с другими бойцами более трех часов сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи без потерь личного состава.

Церемония награждения прошла в концертном зале «Москва» в честь Всероссийского Дня отца.

Отцов поздравили ведущие артисты российской эстрады: Полина Гагарина, Сергей Галанин, Родион Газманов, Александр Маршал, Валерия и другие.

«Татар-информ» рассказывал, что 19 декабря Президент России Владимир Путин наградил «Золотой Звездой» Героя России уроженца Казани Айнура Сафиуллина.

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