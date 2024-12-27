Отец четырех сыновей из Челнов устроил новогодний сюрприз, вернувшись в отпуск с фронта

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах начали поздравлять семьи военнослужащих. Главы администраций районов вручали им продуктовые наборы от мэра Автограда Наиля Магдеева. Поздравления с наступающим Новым годом принимала и семья военнослужащего с позывным Третий. Так совпало, что он приехал накануне вечером в очередной отпуск.

Военнослужащий вместе с супругой воспитывает четверых сыновей. Гордею 15 лет, Тимофею 13, Елисею пять, а Савелию чуть больше одного года. Жена Третьего радуется, что этот Новый год они будут отмечать все вместе.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Для нас это действительно новогодний сюрприз, волшебство. Чудо, что папа приехал на Новый год. Немного это было тоже под сомнением: приедет или нет. В том году его не было, к сожалению. В позапрошлый год был. Вот через год у нас получилось. Будем отмечать, конечно же, с семьей, с родственниками», — поделилась супруга бойца Наталья.

Предновогодний сюрприз удался. Гордей до сих пор под впечатлением. Мальчику не сообщали о возможном приезде папы. Мужчина приехал забирать сына.

«Я был в это время на очном этапе в „Алабуге“. Папа приехал меня забирать, и в этот момент, когда я его увидел, я этого не ожидал, и я не мог подобрать нужных слов для описания своих эмоций», — рассказал сын бойца.

Родные гордятся бойцом, любят и ждут возвращения домой с победой. А Елисей мечтает быть таким же, как папа. Военнослужащий с позывным Третий — кадровый офицер, в специальной военной операции участвует с самого начала. За это время получил две награды — медаль «За воинскую доблесть» 2-й степени и медаль Нестерова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Награды получили после того, как нашу точку обстреляли, был произведен налет беспилотных летательных аппаратов. Вывели технику, без жертв, без ничего, нормально, все ушли в запасной. Всё было хорошо», — рассказал челнинец.

В преддверии Нового года продуктовые наборы от мэра Челнов Наиля Магдеева получат все семьи военнослужащих. Их раздают сотрудники и главы администраций районов.

«Мы посещаем семьи участников СВО, дарим продуктовые наборы. Всего на территории Центрального района мы посетим 739 семей и вручим данные наборы. Работа с семьями участников СВО у нас идет каждый день, мы в тесном контакте, узнаем, какие вопросы их волнуют, и эти вопросы оперативно решаем», — поделился глава администрации Центрального района Фидарис Хабибуллин.

Эта работа будет продолжена. Челны поддерживают как семьи военнослужащих, так и участников спецоперации, отправляя им шефскую помощь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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