«Отец Анатолий ушел героем»: в Татарстане простились с погибшим в зоне СВО священником

Сегодня в селе Исаково Зеленодольского района простились с погибшим на Украине отцом Анатолием. «Батюшка в погонах», любящий супруг, отец и Человек с большой буквы – именно таким его запомнили родные, близкие и прихожане. Что говорили сегодня, прощаясь с отцом Анатолием, – в репортаже «Татар-информа».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он оказался там, где был больше всего нужен»

Невосполнимая утрата, погиб, как герой – именно так говорили сегодня те, кто пришел попрощаться с настоятелем храма Богоявления Господня села Исаково отцом Анатолием. С раннего утра в храме и на близлежащих улицах собрались сотни прихожан, жители села, военнослужащие и даже те, кто едва был знаком с ним лично. Люди пришли, чтобы сказать батюшке большое человеческое «спасибо» и помолиться за упокой его души.

«Говорят, что не бывает незаменимых. Но это не про отца Анатолия. Это большая потеря для нас. Он был не только батюшкой для нас, он стал другом для каждого из нас. Он оказался там, где он был нужен больше всего. Он был настоящим воином», – вспоминали об отце Анатолии те, кто пришел с ним проститься.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Анатолия Григорьева не стало вечером 9 сентября. Священник уехал в зону специальное военной операции на Украину для окормления военнослужащих. Он погиб, попав под артобстрел.

С самого начала спецоперации отец Анатолий сразу решил для себя, что он там нужен и летом вместе с дургими добровольцами он отправился на Украину. Весть о его гибели пришла спустя два месяца и повергла в шок его родных, близких, прихожан и многих татарстанцев.

«Как говорят: "Без Бога ни до порога". Наши воины – это добрые, вежливые люди. Именно они дают уверенность в завтрашнем дне. Если наши солдаты делают добро, то в первую очередь для защиты людей, стариков и детей. Хочу сказать, ведь не все бывали в местах боевых действий несколько раз. Кто-то окажется там впервые, им нужна будет наша помощь. В то время как воины будут выполнять задачу, мы будем за них молиться», – рассказывал тогда в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отец Анатолий.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря нему я вновь стала верить в Бога»

«Я впервые увидела его 14 лет назад, когда он приехал освящать дом сестры. Сразу как увидела его, с самого порога, я ощутила, что к нам пришел близкий человек», – делилась воспоминаниями жительница Зеленодольска Мария. Вместе с семьей она тоже приехала в деревню Исаково, чтобы проститься с батюшкой.

Когда Мария увидела отца Анатолия впервые, ей было всего 20 лет. Эта встреча, по собственному признанию женщины, сильно изменила ее жизнь. Тогда же священнослужитель пригласил ее на литургию, с тех пор она не пропустила ни одной службы в храме.

«Я стала часто туда ездить, умудрялась добираться до Исаково на велосипеде. Помню, тогда в храме не было даже отопления. Отец Анатолий взялся за его восстановление и спустя время храм заметно преобразился. Батюшка сделал большую работу. Благодаря нему я поменяла отношение к таинствам. Он смог разжечь во мне потухшую веру в Бога», – рассказала Мария.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждый, кто приходил в храм, всегда получал от отца Анатолия слова напутствия и поддержку, добавила Мария. Прийти помолиться, поставить свечу к Святому образу, подать записку об упокоении души – все это каждый прихожанин мог сделать совершенно бесплатно.

«Когда приходишь в храм, сразу ощущаешь эту любовь и заботу. Любой человек, независимо от статуса или положения, мог получить помощь, его могли выслушать. Отец Анатолий выстроил с прихожанами отношения в атмосфере любви и доверия. К слову, никогда не было такого, чтобы он говорил, что нужны на что-то деньги. Он всегда говорил, что с трудностями справимся с Божьей помощью. И на его примере мы увидели, что Бог ни где-то там, а здесь рядом с нами», – рассказала Мария.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О том, что отец Анатолий решил уехать в зону спецоперации, Мария узнала случайно, но нисколько не удивилась. С того момента она каждый день молилась за него. Весть о его гибели стала для нее и ее семьи настоящим ударом.

«Как бы плохо нам не было, физически, на душе или материально, мы шли к нашему батюшке, говорили с ним, и всегда получали от него дельный совет и поддержку. Отец Анатолий был наполнен любовью к людям. Она проявлялась во всем и везде. Конечно же, не удивительно, что он не смог остаться в стороне. Он просто не мог поступить иначе. Я плачу. Ощущение, что я потеряла родного и близкого человека», – едва сдерживая слезы, сказала Мария.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Господь решил, что отец Анатолий должен уйти, и он ушел героем»

Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания почившего настоятеля храма возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Владыка отметил, что отец Анатолий один из немногих, кто жил честно и по совести, и выразил слова соболезнования его семье.

«Отец Анатолий жил без лукавства, честно. Мы вечность постараемся помнить о нем. Мы будем вспоминать его со всеми святыми. Отец Анатолий буквально исполнил заповедь. Его душа честная, праведная, благочестивая сегодня идет к Господу Богу. Господь решил, что отец Анатолий должен уйти. И он ушел из этой жизни праведником и героем», – обратился ко всем присутствующим в храме митрополит Кирилл.

Отцу Анатолию было 45 лет. У него остались жена и четверо детей, самому младшему из которых шесть лет.

Биография

Отец Анатолий (Григорьев) родился 23 марта 1977 года в чувашской деревне Албахино. После окончания школы поступил в училище в Канаше и отучился на тракториста-машиниста. После Анатолий отправился на службу в армию, и попал в Севастополь в часть военно-морского флота.

В 1998 году Анатолий приехал в Казань, чтобы оказать помощь в восстановлении храма. 2011 год был для него наполнен запоминающимися событиями – тогда он женился, через несколько месяцев был рукоположен в сан диакона и назначен на диаконское место к храму великомученицы Параскевы Казани. Спустя ровно три года Анатолий стал настоятелем Богоявленского храма в селе Исаково Зеленодольского района РТ. В начале этого года отец Анатолий стал настоятелем храма Положения Ризы Господней в селе Тихий Плёс Верхнеуслонского района РТ.

Фото: из личного архива настоятеля Кизического монастыря игумена Пимена (Ивентьева)

Отец Анатолий запомнился не только как настоятель церкви, но и как общественный деятель. Он проводил лекции с детьми и подростками, встречался с православной молодежью в пространстве «Росток», выступал на радиопередачах, где он вспоминал о своих «буднях в погонах».

Перед тем, как отправиться на службу в СВО, отец Анатолий принял участие в фестивале «Звуки под сводом» в Тихом Плесе, где состоялся концерт ансамбля Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря. Перед началом концерта отец Анатолий в сослужении с благочинным Верхнеуслонского округа игуменом Пименом (Ивентьевым) совершили молебен. Тогда фестиваль собрал под сводами древнего храма более 400 слушателей из Казани, Зеленодольска и близлежащих деревень и сел.