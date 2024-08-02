Отец 7 детей с позывным Татарин стал новым лицом баннера про контрактную службу

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Многодетный отец из Набережных Челнов подписал контракт на военную службу. Вот уже полтора года боец с позывным Татарин на передовой. По его словам, позывной такой взял из патриотических побуждений, чтобы сразу обозначить, что он родом из Татарстана. Его лицо сегодня можно увидеть на баннерах, посвященных контрактной службе.

«Я — отец семерых детей. С самого начала, с 2014 года, когда началась эта ситуация, я наблюдал за ней, следил, сидел на телеграмм-каналах. Когда уже началась СВО, в феврале 2022 года, я сразу подошел к жене и сказал, что хочу отстаивать, защищать интересы нашей Родины. Помочь нашему братскому народу. Я не сторонник этих фашистских идей. Поэтому надо все это зарубать на корню. И к осени с этой мыслью я ходил. Супруга видела всё это. Поэтому она смирилась, психологически была готова отпустить», — рассказал Татарин.

На тот момент в 2022 году младшему ребенку должен был исполниться один год. Татарин был в дороге.

К сожалению, он не увидел первые шаги ребенка, но в том есть определенная его личная жертва. «Пришлось жертвовать, но опять же скажу, нельзя жить так по принципу „моя хата с краю“», — рассуждает боец.

Татарин ни разу не пожалел, что поехал на СВО. «Там у тебя коллектив, друзья, братья — причем коллектив очень хороший. Наверное, там эти ребята роднее родных стали. С ними готов идти до победного, плечом к плечу», — говорит боец.

Командир военнослужащего очень бережет личный состав. Он — командир с большим опытом, сам родом из Киева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Ты же не просто Родину защищаешь, ты идешь отстаивать интересы. Вот у меня семья, немаленькая семья — это тоже мотивация. Я больше заинтересован, замотивирован защитить семью, свой родной город, свою родную республику, своих родителей, друзей. Да, это мой личный вклад в Победу. Да, небольшой. По этим маленьким крупицам всё и формируется», — убежден солдат.

Недавно Татарин приезжал в отпуск. Во время прогулки к нему подбежала девочка, подарила оберег. Ее мама Эльза тоже жена военнослужащего, они приехали на отдых в Татарстан из Сургута.

«У нас папа тоже на СВО находится. Он сегодня едет в Сургут после госпиталя. У нас дочка сегодня увидела военнослужащего, она их считает героями, нашими защитниками. И она захотела подарить военнослужащему браслетик. Мы познакомились с ним, она подарила ему браслет», — рассказала женщина.

«Я подарила солдату браслетик с надписью „успех“, чтобы он оберегал. Я считаю их героями, они нас спасают, они держат чистое небо над головой», — рассказала маленькая Элис, дочь военнослужащего из Сургута.

Военнослужащего еще долго не хотели отпускать. Люди подходили, чтобы с ним сфотографироваться, поблагодарить за защиту, кто-то интересовался его военной службой. Ведь для многих боец с позывным Татарин — Герой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение суммы связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.