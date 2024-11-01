«Отдыхать будем после победы»: активистка из Нурлата в 20-й раз доставила помощь на СВО

Очередной выезд в зону СВО для руководителя волонтерской группы «Коробка добра» Валентины Клявлиной стал юбилейным: на днях она вернулась в Нурлат со своей 20-й гуманитарной поездки.

Желание помочь бойцам, хоть как-то облегчить их быт и службу — такая мотивация каждой поездки ведет женщин по дороге, полной опасности. Валентина Клявлина и в этот раз, нагрузив легковую машину и автомобильный прицеп, отправилась в путь с Резедой Хайруллиной. Ее сын — офицер, который в данный момент несет военную службу в зоне спецоперации, поэтому она как мама военного готова всегда и без проблем собраться в дорогу.

«Вместе с ней в июле мы проехали по позициям с Луганска до Херсона, удачно съездили и в этот раз», — сказала волонтер.

В дорогу выехали ночью. Если в начале пути проблем никаких не было, то уже ближе к фронту одна появилась — отсутствие навигации. Но и это не повод отчаиваться. Валентина в таких случаях говорит: «Бог ведет».

«Добрые дела гладко получаются», — убеждена она.

Везут они бойцам все самое необходимое, в том числе посылки от близких. Однако встретиться лично с бойцом не получилось, но вот с его дядей — удалось.

«Кузнец, это его позывной, был так рад и благодарен, сказал, мол, и не ожидал, что так может быть. Эмоций, конечно, было очень много», — рассказывает Клявлина.

Это была завершающая встреча после полной разгрузки, перед тем как отправиться в обратный путь.

«А эмоции, как же без них, ведь на «суджанском кольце» о таком можно было только мечтать — сейчас там очень «жарко», — говорит волонтер.

В этот раз из техники волонтеры доставили бойцам кроссовый мотоцикл, рацию, дроны-детекторы. Как рассказала Клявлина, эти дрон-детекторы помогают бойцам вовремя укрыться от вражеских беспилотников.

«Если в радиусе их действия появится дрон, то такой детектор начинает пищать, значит, нужно принимать меры, уходить в укрытие», — пояснила Валентина.

Кроме техники, в помощь вошло по 25-30 коробок с сухими супами, кашами, десертами и многими другими домашними съестными запасами от волонтерских групп «Обеды для победы» из Заречного, «Вкусняшки для победы». Также в посылки положили одежду от «Шьем для наших». От земляков передали газовые баллоны, влажные салфетки и многое другое — все довезли по назначению.

Женщины вернулись с важной поездки. И, как говорит Валентина Клявлина, они вновь погрузились в обычные будни волонтеров. В группе «Коробка добра» уже успели объявить сбор средств и направить на ремонт госпиталя 70 тыс. рублей.

«Продолжаем сбор средств и для покупки аккумуляторов, беспилотников, для 205-й бригады, которая стала нам как подшефная, поможем также в сборе средств и другой волонтерской группе. Конечно, много нужно и медикаментов. Продолжаем работать, отдыхать будем после победы», — говорит волонтер.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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