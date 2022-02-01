Татарстанское отделение ПФР направит 141,5 млн рублей на 35 новых мер соцподдержки

С начала этого года Пенсионному фонду России делегированы полномочия по оказанию 35 мер соцподдержки, которыми прежде занимались органы соцзащиты и Роструд. В 2022-м татарстанское отделение ПФР направит на эти цели 141,5 млн рублей, охватив более 21 тыс. получателей. Об этом на коллегии ведомства по итогам минувшего года сообщил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Среди новых полномочий — пособия на детей, обязательные выплаты пострадавшим от радиационных аварий, выплаты жертвам репрессий, а также пособия женам военнослужащих с детьми, компенсации по ОСАГО инвалидам.

«Выплаты будут осуществляться по принципу „одного окна“ и назначаться по единым правилам и единому механизму на всей территории страны», — акцентировал Вафин.

Такой подход позволит гражданам получать выплаты без предварительного сбора документов.

На итоговой коллегии, напомним, управляющий татарстанским филиалом Пенсионного фонда России Эдуард Вафин презентовал заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой автоматический цифровой сервис информирования населения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости и пенсионных накоплениях. Также он сообщил о том, что татарстанское отделение ПФР с 2022 года стало центром компетенций по назначению пенсий гражданам, проживающим в Казахстане и имеющим периоды работы в России после 1 января 2021 года.