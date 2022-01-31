Цифровой инфосервис о размере формируемой пенсии стартовал на портале госуслуг

Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин на коллегии ведомства по итогам 2021 года презентовал заместителю премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой автоматический цифровой сервис информирования населения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости и пенсионных накоплениях.

«Информация будет предоставлена в личном кабинете на портале Госуслуг. Уведомления будут приходить мужчинам с 45 лет, женщинам с 40, причем система будет каждые 3 года напоминать о сроке выхода на пенсию по старости, размере уже сформированных страховых накоплений. В ручном режиме можно будет ввести банковские реквизиты, выбрать форму получения пенсии на почте или на банковскую карту, указать имеющихся иждивенцев, период службы в армии», — рассказал Эдуард Вафин.

При этом он подчеркнул, что «если все будет идеально, согласие пользователя с имеющейся в базе информацией получено, в течение трех часов пенсия будет назначена».

Поскольку пользователь личного кабинета будет видеть имеющиеся в системе данные о своей пенсии, в том числе, сколько еще ему нужно приобрести стажа, чтобы получить право выйти на пенсию по старости, он сможет при необходимости «предпринимать шаги по ее увеличению», подчеркнул Вафин.

Информацию об уже имеющихся накоплениях, сроке выхода на пенсию можно будет также получить при личном обращении в ПФР. Так называемое проактивное информирование граждан, то есть автоматическая рассылка уведомлений через сервис Госуслуг, стартовала в 2022 году.

«Одна из задач на 2022 год — увеличение информированности граждан о своих социальных правах», — подчеркнул Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Кроме того, Лейле Фазлеевой представили сервис записи на прием в отделения ПФР по звонку в единый контактный центр на номер 8 800 6000000. Голосовой помощник Яна уточняет у обратившегося регион, город, район и тему обращения, после чего предлагает имеющиеся варианты дня и времени для записи. В качестве подтверждения и напоминания пользователю приходит смс.