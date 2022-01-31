Татарстанское отделение ПФР стало центром по назначению пенсий гражданам Казахстана

Отделение ПФР по РТ будет назначать пенсии гражданам, проживающим в Казахстане. Об этом сообщил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин на коллегии ведомства по итогам минувшего года.

Вафин также напомнил, что в 2021 году ОПФР по РТ расширило географию деятельности, присоединив 1 октября к своей структуре отделение ПФР в городе Байконур (территория города и космодрома арендована РФ у Казахстана до 2050 года — прим. Т-и).

«За всю 30-летнюю историю Пенсионного фонда это был беспрецедентный случай оказания одним отделением Пенсионного фонда услуг на территории другого региона страны. То, что именно татарстанскому Пенсионному фонду дали возможность предоставлять пенсии и социальные выплаты на территории Байконура — это большое доверие, оказанное руководством Пенсионного фонда Республике Татарстан. Кроме того, с этого года татарстанское отделение Пенсионного фонда становится центром компетенций по назначению пенсий гражданам, проживающим в Казахстане и имеющим периоды работы в Российской Федерации после 1 января 2021 года», — сказал Вафин.

Управляющий татарстанским Отделением ПФР при этом подчеркнул, что ведомству предстоит совмещать положение нового пенсионного законодательства и соглашение Евразийского экономического союза.

Спикер также напомнил, что 2021 год был юбилейным для ПФР, а Отделение ПФР по РТ первым в России прошло процедуру реорганизации в форме присоединения подведомственных территориальных органов (районных отделений ПФР). Так, все они с 1 апреля теперь функционируют в статусе одного юридического лица.

«Такая реорганизация позволит, в первую очередь, повысить качество услуг, оказываемых Отделением ПФР по РТ. После Татарстана подобная реорганизация реализована во всех субъектах Российской Федерации. Причем реорганизация никак не отразилась на приеме наших клиентов — прием граждан ведётся в прежнем режиме», — отметил Эдуард Вафин.

Отделение ПФР по РТ в городе Байконур находится по адресу: улица Имени Космонавта Титова, 13. Здесь проводится как прием граждан, так и страхователей.