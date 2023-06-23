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Новости Татарстана и Казани
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Отдел по вопросам миграции в горевшем доме на Чехова возобновил работу
В прежнем режиме с 22 июня возобновлено оказание госуслуг по оформлению загранпаспортов гражданина РФ в ОВМ УМВД России по Казани на улице Чехова, где 14 числа случился пожар, сообщили в ведомстве.
Во избежание массовой подачи заявок, просим воздержаться в летний период от оформления заграничных паспортов без особой необходимости и оформить паспорт в любое другое удобное время.
Прием граждан на подачу уведомлений о постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в доме №52 на Патриса Лумумбы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани загорелся пятиэтажный дом №8/2 по улице Чехова. В тушении пожара были задействованы 62 человека и 12 единиц техники. Площадь горения составила 1100 квадратных метров. Всех жильцов дома удалось вовремя эвакуировать, никто из них не пострадал.
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