Отцы-участники СВО из Менделеевска рассказали в видеоролике о своей главной поддержке

Участники специальной военной операции из Менделеевска в День Отца поделились видеороликом, в котором рассказали о своей главной поддержке — семье. Ролик снят в формате опроса, каждого бойца просили показать заставку на его телефоне. Оказалось, что у каждого главной является фотография с женой и детьми.

«За сотни километров от родного дома каждого поддерживает семья. В День отцов мы благодарим мужественных защитников за их смелость и отвагу, за решимость в защите Родины. И еще раз восхищаемся мужеством их семей, которые так самоотверженно здесь, в тылу, ведут работу по поддержке фронта», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В Менделеевске сегодня работает штаб гуманитарной помощи #мывместе, организованный женами участников спецоперации. Они объединили вокруг себя множество людей, готовых вести работу по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей, сухого душа, выпечке домашнего печенья и приготовлению супов, и многого другого. Напомним, в октябре глава района лично доставил в зону СВО гуманитарный груз.

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