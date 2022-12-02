Отцу Героя России Дамира Исламова после ремонта дома поставили новую баню в Лениногорске

Отцу Героя России Дамира Исламова — Назиру Исламову — после ремонта дома в Лениногорске поставили новую баню на участке. Об этом пишут «Лениногорские вести».

Две недели назад на средства из бюджета Татарстана отцу Дамира починили забор и брусчатку около жилища, обновили фундамент и фасад дома, а также заменили крышу, стеклопакеты, входную и межкомнатные двери. Был сделан ремонт всех внутренних помещений и инженерных коммуникаций. Теперь рядом с домом на участке появилась новая баня.

Родственники Дамира Исламова поблагодарили Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и главу Лениногорского района Рягата Хусаинова за капитальный ремонт дома.

«Я говорю искреннее спасибо каждому, кто внес свой посильный вклад в исполнение последнего пожелания мамы Дамира — Сажиды», — сказала Регина Валиахметова, старшая сестра Дамира Исламова.

Именно Сажида Валиахметова на последней встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым попросила помощи в ремонте дома. В тот же день руководитель республики дал поручение оказать всестороннюю поддержку родственникам и родителям погибшего военного. Однако мама Дамира не дожила до этого момента, она ушла из жизни в августе этого года.

«Это совершенно справедливо, когда каждый героический поступок, проявленный нашими бойцами на передовой, оценивается по достоинству!» — заметила Регина Валиахметова.

Старший лейтенант Дамир Исламов 7 марта 2022 года во время проведения специальной военной операции совершил подвиг, за который был награжден посмертно званием Героя России. По информации Министерства обороны РФ, под его командованием экипаж танка Т-72Б1 уничтожил четыре машины противника и долговременную огневую точку. Однако во время боя танк Исламова был подбит ВСУ. Выжить экипажу не удалось.