«От того, какими вырастут дети, зависит общее будущее»: прокуроры ШОС в Казани

Генеральные прокуроры десяти стран собрались сегодня в Казани на 24-е заседание по линии Шанхайской организации сотрудничества. Главная тема – защита детей в киберпространстве: от деструктивного контента, вербовки в Сети и посягательств на традиционные семейные ценности. О договоренностях – в репортаже «Татар-информа».





Генеральный прокурор России Александр Гуцан

Фото: канал в макс Генпрокуратуры РФ

«От того, какими вырастут наши дети, зависит общее будущее»

Генеральные прокуроры десяти стран собрались сегодня в столице Татарстана, чтобы обсудить безопасность детей в киберпространстве, их нравственное развитие и сохранение традиционных ценностей. Об этих острых проблемах и путях их решения говорили на 24-м заседании генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Накануне в Казани состоялось 36-е заседание Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ, где основной темой стал возврат из-за рубежа похищенных активов фигурантов уголовных дел, возбужденных в России.

Темой сегодняшней встречи стала защита традиционных семейных ценностей и профилактика распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних.

С приветственным словом к участникам обратился Генеральный прокурор России Александр Гуцан.

«Сегодня нам предстоит обсудить тему, актуальность которой, я думаю, не нуждается в дополнительной аргументации. От того, какими вырастут наши дети, зависит, не побоюсь высокопарного слога, общее будущее. Мы должны защитить их от насилия, криминала, разрушительной идеологии, опасных увлечений и еще, к сожалению, многих угроз, препятствующих их гармоничному развитию. В решении этой задачи прокурорам, исходя из их компетенции, авторитета и веса в обществе, принадлежит далеко не последняя роль», – заявил он.

На встрече будет обсуждаться накопленный правоприменительный опыт, а также будут выработаны совместные практические меры и определены направления дальнейшего сотрудничества в сфере профилактики деструктивного влияния на молодежь.

«Уверен, заседание будет содержательным и конструктивным», – подчеркнул Александр Гуцан.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Механизм встреч генеральных прокуроров государств – членов ШОС действует с 2002 года»

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, приветствуя участников, поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и организацию заседания.

«Пользуясь случаем, поздравляю уважаемых китайских коллег с 77-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, а азербайджанскую делегацию с Днем работников прокуратуры. Механизм встреч генеральных прокуроров государств – членов ШОС действует с 2002 года, способствуя развитию цифрового сотрудничества и обмену опытом в сфере обеспечения законности. Наша встреча проходит ровно через месяц после Бишкекского саммита. Состоявшееся 1 сентября этого года заседание совета глав государств завершило киргизское председательство и определило дальнейшие шаги и направления развития организации. На саммите было принято 28 документов. В основном документе бишкекской декларации 25-летия ШОС государства-члены отметили значение принципов ’’шанхайского духа’’, взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, уважения к многообразию культур и стремление к совместному развитию», – сказал он.

Нурлан Ермекбаев обратил внимание: в декларации подчеркнуто, что ШОС не является военно-политическим блоком, не направлена против других государств или международных организаций.

«Главы государств выступили за углубление диалога по линии верховных судов, генеральных прокуратур и министерств юстиции на основе принципов верховенства права и уважения к национальным правовым системам. Совершенствуется нормативно-правовая база организации. В сфере безопасности стоит отметить утверждение двух положений о создаваемых специализированных центрах ШОС: универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об исполнительном комитете антинаркотического центра», – отметил Генеральный секретарь ШОС.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Ослабление института семьи и дефицит семейного воспитания создают предпосылки для роста преступности»

Развивается сотрудничество с международными структурами, добавил Нурлан Ермекбаев.

«В марте секретариатом ШОС подписан меморандум с Центрально-Азиатским региональным информационно-координационным центром по противодействию незаконному обороту наркотиков. В сентябре прошлого года утверждена и начала реализовываться дорожная карта по развитию сотрудничества ШОС, ОДКБ и СНГ», – сказал Нурлан Ермекбаев.

Тема сегодняшнего заседания получила отражение в принятом заявлении Совета глав государств о поддержке и укреплении института семьи, подчеркнул он.

«В документе отмечено, что ослабление института семьи и дефицит семейного воспитания создают предпосылки для роста преступности, радикализации молодежи, распространения деструктивных идеологий. Государства-члены, наши лидеры, призывают укреплять институт семьи, углублять межпоколенческие связи, совершенствовать системы образования при уважении чести и достоинства всех без исключения членов семьи. Особого внимания требует защита детей в информационном пространстве. В области международной информационной безопасности с 2006 года действует специальная группа экспертов ШОС. На Бишкекском саммите был принят план взаимодействия государств – членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – рассказал Генеральный секретарь ШОС.

С 2018 года на регулярной основе в ШОС проводится форум женщин. Задача этой площадки – обмен опытом, поддержка женщин и девочек, защита их прав и интересов, напомнил он.

«Таким образом, в нашей организации ведется практическая работа, действуют соответствующие механизмы, проводятся тематические мероприятия. Безусловно, эта работа требует развития, многое еще предстоит сделать. Секретариат готов и далее содействовать углублению такого взаимодействия и проработке новых форматов. Уверен, что итоги нашего заседания послужат укреплению практического взаимодействия генпрокуратур. Защита детей и поддержка семьи – это общий вклад в безопасность и благополучие народов наших стран», – заключил он.

«Несмотря на общее снижение количества терактов в мире, они становятся более разрушительными»

«Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые главы делегаций и участники заседания! Позвольте выразить признательность принимающей стороне, Генеральной прокуратуре Российской Федерации и лично вам, уважаемый Александр Владимирович, за приглашение делегации исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС», – обратился к Генпрокурору РФ директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Вопросы противодействия международному терроризму и иным проявлениям транснациональной преступности занимают важное место в работе органов прокуратуры. Со своей стороны хотел бы обратить ваше внимание на проблему обеспечения безопасности и правопорядка через призму деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС. К сожалению, несмотря на общее снижение количества терактов в мире, они становятся более сложными, разрушительными, труднопрогнозируемыми», – отметил он.

Уларбек Шаршеев добавил, что международные террористические организации адаптируются к новым условиям, их деятельность приобретает все более сложный транснациональный характер.

«Новые возможности для террористической деятельности создает цифровая среда. Социальные сети, мессенджеры, игровые платформы и закрытые интернет-площадки используются для вербовки и распространения экстремистской идеологии. Искусственный интеллект становится новым инструментом создания и распространения пропагандистских материалов и нового деструктивного контента. Меняются финансовые механизмы, используются криптовалюты, цифровые инструменты, интернет-мошенничество и другие способы сокрытия источников финансирования», – подчеркнул директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Особую обеспокоенность вызывает ускоренная радикализация молодежи, в том числе несовершеннолетних, сказал он.

«Основными факторами, способствующими этому процессу, являются социальная уязвимость, отсутствие жизненных перспектив, религиозная безграмотность, а также влияние псевдорелигиозной деятельности. Дополнительные риски формируются внутри государств и регионов. Сохраняется распространение экстремистской идеологии в исправительных учреждениях, где осужденные за террористические преступления продолжают идеологическую обработку других лиц. В этих условиях региональная антитеррористическая структура ШОС обеспечивает координацию и взаимодействие компетентных органов, государственных организаций в борьбе с тремя силами зла – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», – подчеркнул Уларбек Шаршеев.

Он добавил, что была создана солидная нормативная правовая база, ключевым элементом которой являются Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанная в 2001 году, Конвенция ШОС против терроризма 2009 года, а также трехлетняя программа сотрудничества ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, добавил он.

Фото: канал в Макс Генпрокуратуры РФ

«К сожалению, в последнее время количество деструктивного контента заметно возрастает»

После приветственных слов состоялось выступление генеральных прокуроров государств – членов ШОС. Александр Гуцан обратил внимание на защиту детей от современного влияния деструктивных структур.

«В Российской Федерации детство признается важнейшим этапом развития человека на самом высоком государственном уровне. С 2018 года в нашей стране проходит десятилетие детства. Основой для этого стал Указ Президента России Владимира Владимировича Путина. Им же утверждена стратегия комплексной безопасности детей на период до 2030 года. Многие положения указа сформулированы по нашим предложениям, исходя из практики прокурорского надзора и основаны на понимании основных угроз. Надзорный опыт в полной мере востребован также при формировании корректировки нормативно-правовой базы нашей страны», – рассказал Генпрокурор РФ.

Также в прошлом году по инициативе Генпрокуратуры усилена уголовная ответственность за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественные действия, в том числе с использованием социальных сетей и интернета, отметил он.

«Ранее по искам Генеральной прокуратуры деятельность криминальных движений, подвергающих подростков психологическому воздействию в целях склонения к насилию и жестокости, Верховным судом Российской Федерации признана террористической и запрещенной. К сожалению, в последнее время количество деструктивного контента заметно возрастает. Во многом это связано с подрывной деятельностью украинских спецслужб и их пособников. Используя шантаж и угрозы, они склоняют подростков к совершению террористических актов и диверсий, снабжают их инструкциями по изготовлению взрывных устройств. По нашим требованиям, такая информация в интернете оперативно блокируется. Только в текущем году доступ был ограничен более чем к 700 соответствующим ресурсам», – заявил он.

«90% иностранных организаций, действовавших в России, пагубно воздействовали на молодежь»

Предотвращается распространение в Сети материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, добавил Александр Гуцан.

«Продвижение в молодежной среде идей, безусловно, подрывающих нравственные устои, во многих случаях происходит под прикрытием финансирования из-за рубежа псевдогуманитарных проектов. Примечательно, что 90% иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, пагубно воздействовали именно на молодежь, и именно через образование и просвещение. Мы готовы поделиться сведениями о той работе, которая была проведена в этом направлении. Вместе с тем, полагаю, вы согласитесь, что противодействие деструктивному влиянию, особенно в цифровом пространстве, не может ограничиваться одним из объектов», – отметил Генпрокурор РФ.

Самым главным он считает формирование у детей стойкого неприятия идей, способных нанести вред их развитию.

«Для этого в нашей стране на законодательном уровне действует система профилактики. Она объединяет комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, правоохранительные ведомства, органы опеки и попечительства, социальную защиту, образование и здравоохранение, молодежные и детские организации. Во взаимодействии они выявляют и устраняют причины, условия совершения несовершеннолетними антиобщественных действий, проводят социально-педагогическую реабилитацию детей. В свою очередь, прокуроры осуществляют надзор за их деятельностью. Его форма и направление определяются ведомственным приказом, приказом Генерального прокурора от 13 декабря 2021 года», – заявил Генпрокурор.

Во время надзорных проверок пресекаются нарушения при ведении индивидуальной профилактической работы с трудными подростками и их родителями, организации учебного процесса и досуга, подчеркнул он.

«Естественным барьером для вовлечения молодежи в деструктивное течение является духовно-нравственная ценность. Указом Главы государства их защита внесена к стратегическим национальным приоритетам. В школах реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на формирование у подрастающего поколения устойчивых моральных ориентиров, уважения к истории страны, институту семьи и общепризнанных норм поведения. Проведенная в этом году проверка позволила придать этой работе, и в первую очередь работе по патриотическому воспитанию молодежи, более системный характер», – подчеркнул Александр Гуцан.

Ровно месяц назад в Бишкеке лидеры наших стран отметили необходимость консолидации наших усилий для воспитания подрастающего поколения в духе уважения к традиционным духовно-нравственным основам семьи, закону и ответственности перед обществом, напомнил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Встреча подтвердила общность взглядов на стоящие перед нашими странами угрозы»

Следующее, 25-е заседание генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Узбекистане. Об этом сообщил Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев.

«Для нас это большая честь и ответственная задача. Для ее успешной реализации мы приложим все свои усилия. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую признательность Генеральному прокурору Республики Таджикистан Хабибулло Сайдулло за принятое решение передать право проведения очередного заседания генеральных прокуроров ШОС в Узбекистане. Мы высоко ценим этот дружественный жест. Пользуясь случаем, приглашаем всех вас, коллеги, в солнечный Узбекистан», – заявил Нигматилла Юлдашев.

Затем состоялась торжественная церемония подписания протокола заседания. Выступая в заключительной части, Генпрокурор России поблагодарил всех участников за конструктивный обмен мнениями.

«Состоявшееся обсуждение подтвердило общность взглядов на стоящие перед нашими странами угрозы и заинтересованность в их совместном преодолении. Ключевыми итогами заседания стали решения об организации информационного обмена, необходимости применения аналитической работы и повышение квалификации прокурорских работников. Безусловно, важной является договоренность о создании рабочей группы экспертов по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий. Ее первое заседание пройдет уже в следующем году на территории Российской Федерации. На базе университета прокуратуры Российской Федерации будут организованы совместные научные исследования по темам защиты детей от противоправного цифрового контента и уголовного преследования за посягательства с использованием интернета», – отметил он.