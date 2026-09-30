От возврата активов до борьбы с терроризмом: главное с совета генпрокуроров СНГ

Сегодня в столицу Татарстана на 36-е заседание Координационного совета съехались генеральные прокуроры стран СНГ. Основной темой стал возврат из-за рубежа похищенных активов фигурантов уголовных дел, возбужденных в России. О чем договорились участники – в репортаже «Татар-информа».





В столицу Татарстана на 36-е заседание Координационного совета съехались генеральные прокуроры стран СНГ

Фото: rais.tatarstan.ru

«Украденные деньги утекают за рубеж в виртуальных акциях»

36-е заседание Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани открыл Председатель совета, Генеральный прокурор России Александр Гуцан. Поприветствовав участников, он отметил символичность места проведения встречи.

«Наша встреча проходит в Казани, в одном из древнейших и красивейших городов России. Здесь Восток и Запад живут в мире и согласии. Мне особенно приятно отметить, что атмосфера соседства, доверия, взаимопонимания давно стала залогом нашего профессионального общения. Сегодня нам предстоит обсудить тему возврата из-за рубежа активов, и ее актуальность в первую очередь обусловлена ростом транснациональной преступности», – сказал Александр Гуцан.

Александр Гуцан: «Мне особенно приятно отметить, что атмосфера соседства, доверия, взаимопонимания давно стала залогом нашего профессионального общения» Фото: rais.tatarstan.ru

Речь о том, что незаконные доходы за короткое время перемещаются между юрисдикциями, оформляются на номинальных владельцев и конвертируются в анонимные виртуальные акции. Традиционный механизм международного сотрудничества не всегда позволяет оперативно реагировать на такие вызовы.

«Ситуацию усугубляет политизация вопросов оказания правовой помощи и со стороны руководства отдельных государств. В этих условиях как никогда важно объединение наших усилий для выработки правовых и практических решений по противодействию общим угрозам. Я уверен, что накопленный опыт открытого и содержательного диалога между всеми участниками координационного совета позволит расширить и укрепить наше дальнейшее сотрудничество», – дополнил Генпрокурор РФ.

Рустам Минниханов: «Сотрудничество со странами Содружества Независимых Государств является безусловным приоритетом международной деятельности Татарстана» Фото: rais.tatarstan.ru

«С народами стран СНГ нас объединяют глубокие исторические связи»

О том, как республика сотрудничает со странами СНГ, на заседании совета рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов, который выступил с приветственным словом как почетный гость. Он отметил, что в последние десятилетия Казань часто выступает диалоговой площадкой для поиска решений по самым актуальным международным проблемам, в том числе на обширном евразийском пространстве.

«Сотрудничество со странами Содружества Независимых Государств является безусловным приоритетом международной деятельности Татарстана, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и странами Содружества. Столица Татарстана не раз становилась местом проведения крупных мероприятий. Это прежде всего саммиты глав государств и правительств стран Содружества, а также различные министерские встречи, отраслевые конференции, спортивные события. Со многими странами Содружества у республики подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве, реализуются дорожные карты», – подчеркнул Раис РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что идет большая совместная работа, успешно развивается партнерство на межрегиональном уровне. Важными инструментами поддержки внешних связей стали зарубежные представительства республики в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Он также напомнил, что в столице Татарстана открыты генеральные консульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Белоруссии.

«Из Казани осуществляются прямые рейсы в большинство крупных городов Центральной Азии и Белоруссии. Мы активно участвуем в работе совместных межправительственных комиссий Российской Федерации со странами ближнего зарубежья. Товарооборот Татарстана со странами СНГ в прошлом году составил порядка 2,6 млрд долларов», – заявил Рустам Минниханов.

В странах СНГ хорошо представлена продукция ведущих промышленных предприятий Татарстана, а в ряде стран татарстанскими товаропроизводителями реализуются крупные инвестиционные проекты.

«С народами стран СНГ нас объединяют глубокие исторические связи и обширная гуманитарная повестка. В Татарстане обучается свыше 20 тысяч иностранных студентов, более половины из них – из стран СНГ. Успешно работает Национально-культурная автономия народов стран СНГ. В свою очередь, на территории Содружества проживают порядка 700 тысяч татар. Действуют татарские общественные, культурно-просветительские центры, организуются мероприятия, проводится национальный праздник Сабантуй», – сказал Раис РТ.

Рустам Минниханов выразил уверенность, что дальнейшее развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Татарстана с партнерами из стран СНГ будет способствовать процветанию республики, повышению ее конкурентоспособности, укреплению дружбы и сотрудничества между народами.

«Убежден, что обмен лучшими правоохранительными и надзорными практиками откроет новые возможности для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных перспективных решений по их преодолению. Надеюсь, результаты сегодняшнего обсуждения придадут дополнительный импульс повышению уровня законности и социальной справедливости», – подытожил Раис РТ.

Александр Гуцан предложил заключить договор о сотрудничестве государств – участников СНГ Фото: epp.genproc.gov.ru

«Благодаря сотрудничеству удалось заморозить деньги на криптобирже»

Генеральный прокурор России отметил, что тема возврата активов из-за рубежа включена в Национальную систему противодействия легализации доходов и объявлена одним из стратегических приоритетов России.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обсуждаемую нами тему включил в Национальную систему противодействия легализации доходов и объявил одним из стратегических приоритетов», – сказал Александр Гуцан.

Он отметил, что ведущая роль в организации этой работы отведена Генеральной прокуратуре РФ. С 2022 года на ее площадке действует межведомственная группа, объединившая усилия 17 органов и организаций. Александр Гуцан предложил заключить договор о сотрудничестве государств – участников СНГ.

«Решению этих задач будет в полной мере способствовать заключение договора о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере возврата активов из-за рубежа. Его проектом предусмотрена совместная работа вне рамок уголовного судопроизводства и инициативная передача информации без предварительного запроса», – сказал Александр Гуцан.

Он выразил надежду, что участники заседания примут концепцию этого договора в качестве основы для дальнейшей совместной работы. При этом он поблагодарил зарубежных коллег за содействие в аресте активов фигурантов уголовных дел в России, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях.

«Хотел бы особо поблагодарить коллег за внимание к российским запросам о правовой помощи. Это позволило в 2026 году арестовать в Республике Казахстан и Республике Таджикистан, а также в Монголии, Болгарии, Венгрии и Испании активы лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях», – сказал Александр Гуцан.

По его словам, конструктивное взаимодействие на пространстве СНГ способствовало созданию прецедентов по заморозке счетов на криптобирже в Казахстане и межгосударственному разделу имущества по приговору иностранных судов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Подписали соглашение по противодействию терроризму и экстремизму

После закрытой части переговоров огласили их итоги. Страны-участницы согласовали концепцию проекта о сотрудничестве государств – участников СНГ по возврату из-за рубежа украденных активов. Это решение станет основой для дальнейшей разработки международного договора. Главы надзорных ведомств также учредили межведомственную экспертную сеть по их возврату.

Итогом же встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве в противодействии терроризму и экстремизму. Представители стран договорились о взаимодействии и конкретных мерах борьбы, но озвучивать их не стали.

«Заседание подходит к завершению. Благодарю всех за активное участие, содержательные выступления и тот непринужденный обмен мнениями, который у нас состоялся. Сегодня нам удалось сделать важные шаги в выработке решений, повышающих эффективность совместной работы по возврату активов. Одобрена инициатива по формированию специализированной договорно-правовой основы сотрудничества государств Содружества. Проект соответствующего международного договора будет направлен для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке», – сказал Александр Гуцан.

Предполагается, что такой комплексный подход соответствует масштабу стоящих перед генпрокурорами задач и позволит сформировать адекватный ответ на сокрытие незаконных доходов и имущества.

«Хочу пожелать всем успехов в деле укрепления законности, верности нашим общим идеалам и принципам! Объявляю, что тридцать шестое заседание закрыто», – сказал Генеральный прокурор России.

Завтра в Казани пройдет 24-е заседание Генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники ШОС рассмотрят вопросы защиты традиционных семейных ценностей и проблемы распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних, а также подпишут документы для укрепления двусторонних контактов.