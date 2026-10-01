Гуцан: Мы должны защитить наших детей от насилия и разрушительной идеологии

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан призвал коллег объединить усилия, чтобы защитить детей от насилия и разрушительной идеологии. Заявление он сделал сегодня в Казани, выступая с приветственным словом на 24-м заседании генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Сегодня нам предстоит обсудить тему, актуальность которой, я думаю, не нуждается в дополнительной аргументации. От того, какими вырастут наши дети, зависит, не побоюсь высокопарного слога, общее будущее. Мы должны защити их от насилия, криминала, разрушительной идеологии, опасных увлечений, и еще, к сожалению, многих угроз, препятствующих их гармоничному развитию. В решии этой задачи прокурорам, исходя из их компетенции, авторитета и веса в обществе принадлежит далеко не последняя роль», – заявил он.

Генерокурор РФ добавил, что сегодня будет обсуждаться накопленный правоприменительный опыт, а также будут выработаны совместные практические меры и определены направления дальнейшего сотрудничества в сфере профилактики деструктивного влияния на молодежь.

«Уверен, заседание будет содержательным и конструктивным», – подчеркнул Александр Гуцан.