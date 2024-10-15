От «Рейса в мечту» до «Изгнания из рая»: Музей ИЗО откроет сразу 3 фотовыставки

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 17 октября откроются одновременно три фотовыставки. Они займут второй и третий этажи галереи, а также двусветное пространство между ними, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея.

Из серии «Рейс в мечту» Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Фотопроект «Рейс в мечту» презентует московский автор Саша Генцис. 28 его снимков посвящены кабинам самолетов и промышленным объектам. Фотографии художник смело дорабатывает с помощью последних достижений в компьютерных технологиях и искусственного интеллекта. Посетителям снимки будут представлены отпечатанными на пластике в масштабе 125х167 см.

«Фотохудожник планирует присутствовать на вернисаже», – отметили в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Из серии «Парад» Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Его коллега родом из Гонконга Алмонд Чу будет экспонировать в галерее 24 произведения из двух своих проектов – «Парад» (Parade) и «В будущем» (In The Future), но лично быть на открытии не сможет. Фотографии Чу интересны и уникальны тем, что созданы им в технологии платинотипии, популярной до 1930-х годов, а затем расцвечены вручную. Например, акриловыми красками. Для него это способ подчеркнуть, что современная цивилизация зарождается и развивается через технологии прошлого.

«Платинотипия – это особая технология печати, когда изображение состоит из чистой платины или палладия. Такие отпечатки наиболее стабильны для архивного хранения из всех фотоотпечатков на основе металлов. Срок их хранения может достигать тысячи лет! Соответственно, у галеристов платиновые отпечатки ценятся гораздо выше и стоят намного больше, чем традиционные желатиносеребряные. Большинство фотохудожников начала XX века (Пол Стренд, Эдвард Уэстон, Ирвин Пенн, Эдвард Стейхен) работали в технике платинотипии», – пояснили в музее.

Из серии «Парад» Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Алмонд Чу, отметим, был участником более 230 выставочных проектов по всему миру. Его работы есть в коллекции Музея имени Пушкина, Музея наследия Гонконга, Центра визуальной культуры «Béton» и т.д. Его работы также масштабные и созданы с помощью цифровых технологий. В 2007 году он основал журнал о художественной фотографии pHi и стал его главным редактором.

Еще три большие работы современного фотоискусства представит объединение фотохудожника Ольги Мичи, историка фотографии Алексея Логинова и искусствоведа Артема Логинова – Арт-группа ГрОМ. Посетители увидят масштабные отпечатанные в пластике «Последний день Гелиоса», «Изгнание из рая» и «Мидас». Казанцам Арт-группа Гром и Ольга Мичи, напомним, могут быть знакомы по выставкам 2021 года «Жилище Будущего», 2022 года «Уязвимые» и «Лицо божества».

Все три фотовыставки будут работать в Галерее современного искусства до 12 января 2025 года.