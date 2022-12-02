Бизнесмен из Туниса представит в Казани работы эмигранта первой волны Александра Рубцова

Тунисский бизнесмен Мехди Дусса, приехавший в Россию в юности и оставшийся здесь навсегда, представит в галерее «Хазинэ» Музея ИЗО РТ коллекцию картин послереволюционного эмигранта Александра Рубцова. Судьба художника с образованием, полученным в Императорской Академии художеств, зеркальна судьбе Мехди Дуссы, и именно поэтому предприниматель, владелец элитных рыбных ресторанов-бутиков настолько увлекся произведениями мастера, что посвятил свою жизнь поиску и сбору его картин на аукционах и в частных собраниях по всему миру. Вернуть наследие художника на родину бизнесмен считает своей миссией.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Сейчас в коллекции около 140 работ Александра Рубцова, на выставке будут представлены 128. Но в частных коллекциях еще остаются его произведения. Одно из последних, которое мы приобрели, — монументальная работа стоимостью 140 тыс. евро. Ее в Казани не будет, она пока находится в Тунисе. Вообще же Мехди Дусса живет на три страны — Россию, Тунис и Францию. Он хорошо говорит по-русски и представит коллекцию сам в галерее „Хазинэ” на вернисаже», — рассказала «Татар-информу» координатор выставки Анна Сансиева.

Для произведений Рубцова из коллекции Мехди Дуссы не существует отдельного музея. Все картины хранятся в Тунисе, но за последние два года они были представлены на камерных выставках в особняках Москвы и Санкт-Петербурга, а перед Казанью выставлялись в Государственном Русском музее. Коллекционер, по словам собеседницы, лелеет мечту в обозримом будущем представить свое собрание Рубцова в Третьяковской галерее.

Пока же бизнесмен отреставрировал в Тунисе муниципальный музей-квартиру, где жил художник. Сам Александр Рубцов писал: «Я приехал в Тунис всего на несколько дней, но остался здесь на всю жизнь». Влюбившийся в уникальный колорит североафриканской страны художник скончался в 1949 году в Тунисе и был похоронен на христианском кладбище Боржель.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Собственная художественная школа Туниса и других североафриканских стран в первой половине ХХ века была исключительно фольклорной и к тому же была ограничена спецификой мусульманской культуры, так что Александр Рубцов со своим классическим академическим образованием стал основателем новых направлений в искусстве Магриба. На его живописных и графических работах застыли залитые палящим солнцем пейзажи прибрежных и пустынных земель и виды белоснежных восточных городов с неповторимой архитектурой. Он запечатлел бытовые сцены на улицах и пестрых базарах и, конечно, облик местных жителей.

«Стоимость небольшого пейзажа Александра Рубцова колеблется сейчас от 5 до 15 тыс. евро. Огромные портреты — от 40 тыс. евро и много больше, а если это именно монументальные полотна — от 100 тыс. евро за произведение», —рассказала Анна Сансиева.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Русский художник был настолько впечатлен и поглощен культурой Туниса, что, экономя время для создания картин, даже перестал бриться, в чем сам признался в своем дневнике.

Выставка «Между Тунисом и Россией / Between Tunisia and Russia» будет доступна для посетителей в галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, с 7 декабря этого года по 26 февраля следующего.