От Радулова до Хафизуллина: кто придет в «Ак Барс» играть в команде Знарка?

Грядущее назначение Олега Знарка главным тренером «Ак Барса» вызвало новую волну трансферных слухов вокруг казанского клуба Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Опытные игроки просто так на амбразуру не бросаются»

По мнению бывшего наставника сборной России по хоккею Владимира Плющева, хоккеисты всегда идут к тем тренерам, которых они знают. «Все игроки, которых вы перечисляете, были в сборной России и работали со Знарком. Возможно, они будут в “Ак Барсе”, или нет, не знаю. Но опытные игроки просто так на амбразуру не бросаются. Они предпочитают выступать за клубы, в которых им будет комфортно с тренером и его требованиями», – заявил корреспонденту «Татар-информа» Владимир Плющев.

Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о возможных переходах в «Ак Барс» игрока НХЛ Александра Радулова и местных звезд КХЛ – Вячеслава Войнова, Вадима Шипачева, Василия Токранова, Дамира Хафизуллина, Дамира Жафярова и других хоккеистов. Понятно, что с Олегом Знарком «Ак Барсу» будет значительно проще собрать звездный костяк российских хоккеистов на новый сезон.

Радулов интересен «Ак Барсу», но на звезду НХЛ претендуют ЦСКА и «Салават Юлаев», где форвард провел лучшие сезоны в России

В этом списке наиболее лакомым кусочком выглядит форвард «Даллас Старз» Александр Радулов. 35-летний форвард в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 22 (4+18) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. Не бог весть какая статистика, на фоне которой за океаном настойчиво говорят о завершении карьеры Радулова в НХЛ. Но опыта и мастерства должно ему хватить, чтобы оставаться топ-исполнителем на уровне КХЛ.

«Радулову в КХЛ действительно будет проще. И потом 35 лет для достаточно опытного хоккеиста – это, в общем-то, не возраст. Вон Попов в 41 год за ЦСКА играет и нормально. Выглядит лучше многих молодых и перспективных, которые бегают от борта до борта. И вряд ли это можно назвать хоккеем», – прокомментировал возможное возвращение Радулова в КХЛ Плющев.

По нашей информации, в «Ак Барсе» действительно рассматривают возможность приглашения звездного форварда. Но конкретных переговоров пока не было, поскольку сам хоккеист сосредоточен на продолжающемся сезоне в НХЛ. Тем более сезон этот складывается для Радулова не лучшим образом. Например, накануне он сумел прервать серию из 10 матчей без набранных очков по системе «гол + пас».

«Информация о том, что Александр Радулов станет главной целью «Ак Барса» на трансферном рынке, является преждевременной. У Александра действующий контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз». Я думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф», – комментировал ранее информацию агент Александра Радулова – Юрий Николаев порталу «Чемпионат».

Также нет уверенности, что при возвращении в России он выберет именно «Ак Барс», ведь лучшие сезоны в КХЛ он провел в уфимском «Салавате Юлаеве» и московском ЦСКА. Логичней его ожидать в одной из этих команд. Оба клуба также собираются вступить в борьбу за хоккеиста.

Динар Хафизуллин (в центре) родился в Казани и давно хотел сыграть за «Ак Барс» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Салават» не сможет удержать Хафизуллина от возвращения в «Ак Барс»

Куда больше оснований ждать возвращения в Казань 33-летнего защитника Динара Хафизуллина. Этот хоккеист родился в Казани, но в «Ак Барсе» почти не играл, скорее числился. Сейчас он сильно выступил в плей-офф за «Салават Юлаев» и, по слухам, чуть ли уже не подписал контракт с казанским клубом.

Опять же, слухи пока не соответствует действительности. 13 апреля генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов назвал преждевременной информацию о переходе защитника.

«У него есть такое предложение. Не могу сказать, что он рвется в Казань. Он серьезный человек и внимательно выслушал наше предложение. Мы вели с ним переговоры, и я бы не стал говорить, что его уход в "Ак Барс" решенный вопрос. Мы дали ему достаточное предложение, и решение только за ним. Конечно, мы хотим, чтобы он остался у нас», – заявил Баширов.

Но очевидно, что опытный воспитанник пригодится «Ак Барсу», а Олег Знарок на посту главного тренера станет серьезным аргументом для самого Хафизуллина. Известно, что сам Динар давно хотел сыграть за «Ак Барс», и «Салавату Юлаеву» будет тяжело удержать опытного игрока.

Вячеслав Войнов из московского «Динамо» является чуть ли не сильнейшим атакующим защитником в КХЛ Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

История с «расхищением» «Динамо» опять может не сбыться

История с «расхищением» московского «Динамо» со стороны «Ак Барса» настойчиво продвигалась весь сезон. Если верить «инсайдерам» и их «источникам», то Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев, а также Станислав Галиев и Андрей Педан 2022-й год встретили в составе «Ак Барса».

Сейчас не успел Олег Знарок официально вступить в должность, как Шипачев и Войнов вновь «подписаны» «Ак Барсом». На бумаге оба усилили бы казанский клуб, однако тому же Шипачеву уже 35 лет, а героем плей-офф за всю свою карьеру он себя так и не показал. Вряд ли «Ак Барсу» действительно нужен такой хоккеист.

Вячеслав Войнов – дело другое. 32-летний хоккеист является чуть ли не сильнейшим атакующим защитником в КХЛ прямо сейчас. И «выцепить» такой актив у «Динамо» было бы сродни джекпоту на игровых автоматах. Только вот у Войнова контракт с московским клубом на следующий сезон, и пока не видно, что аналогично ценного «Ак Барс» может предложить «Динамо» на обмен. Если только деньги. В целом переходы Войнова и особенно Шипачева в «Ак Барс» выглядят маловероятными.

В составе «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова Токранов был сильнейшим атакующим защитником чемпионского состава казанского клуба Фото: © «Татар-информ»

Билялетдинов вернет свой ценный актив из СКА в «Ак Барс»?

Также в СМИ появилась информация о возможном возвращении в Казань 32-летнего местного воспитанника Василия Токранова. Его контракт с питерским СКА завершается 30 апреля. Защитник хорошо известен казанским болельщикам по Кубку Гагарина-2018. В составе «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова Токранов был сильнейшим атакующим защитником чемпионского состава казанского клуба. Об этом говорит и статистика – в том плей-офф он набрал 9 (3+6) очков в 13 матчах.

Сразу после «золотого» плей-офф Токранов при странных обстоятельствах не договорился о новом контракте с «Ак Барсом» и перешел в питерский СКА, где провел несколько сильных сезонов, попутно закрепившись в сборной России.

Информация о возможном переходе хоккеиста в «Ак Барс» может быть связана с возвращением в Казань Зинэтулы Билялетдинова, который приходит в клуб в новом статусе. Ведь именно Билялетдинов довел Токранова до высокого уровня, и логично, что Зинэтула Хайдярович хотел бы вернуть своего воспитанника в «Ак Барс».

«Ак Барс» рассчитывает заполучить и Дамира Жафярова (слева) Фото: © «Татар-информ»

Слухи состав «Ак Барса» не усилят

Но и это еще не всё. Ранее, публикуя материал об интересных вариантах на рынке свободных агентов КХЛ, мы останавливали внимание на 28-летнем Дамире Жафярове, который по своему потенциалу давно перерос нижегородское «Торпедо». Его 45 очков по системе «гол + пас» в 47 матчах регулярного чемпионата выглядят очень привлекательно для любого клуба КХЛ. Риск заключается лишь в том, что никто не знает, как сыграет Жафяров в топ-клубе. Так или иначе, известно, что «Ак Барс» рассчитывает заполучить и этого хоккеиста.

В медиапространстве хватает и других новостей разной доли достоверности. Мы отобрали лишь самые ключевые, на наш взгляд. Для «Ак Барса» сейчас важнее всего, чтобы эти слухи трансформировались в реальное усиление состава. Конкуренты не дремлют, и каждая фамилия хоккеистов, представленных в данном материале, находится «на карандаше» в каждом топ-клубе КХЛ.

Фото на анонсе: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru