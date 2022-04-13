«Не решенный вопрос»: Гендиректор «Салавата» опроверг переход Хафизуллина в «Ак Барс»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов назвал преждевременной информацию о переходе защитника Динара Хафизуллина в «Ак Барс». Напомним, что этот хоккеист является воспитанником казанского клуба.

«Хафизуллин уходит в "Ак Барс"? У него есть такое предложение. Не могу сказать, что он рвется в Казань. Он серьезный человек и внимательно выслушал наше предложение. Мы вели с ним переговоры, и я бы не стал говорить, что его уход в "Ак Барс" решенный вопрос. Мы дали ему достаточное предложение, и решение только за ним. Конечно, мы хотим, чтобы он остался у нас», — сказал Баширов на итоговой пресс-конференции клуба.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал об игроках на рынке свободных агентов КХЛ, которые могут быть интересными для «Ак Барса». В списке присутствует и Дамир Хафизуллин.