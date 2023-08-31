От прививок для котиков до беспилотников в школах: гид по новым законам России в сентябре

С первого числа месяца во всех школах России будут новые программы. То есть внедрят идентичную систему изучения предметов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Учебные программы в школах – по федеральным шаблонам

Сентябрь – это старт нового учебного года. Логично, что большие изменения коснутся сферы образования. В частности, с первого числа месяца во всех школах России будут новые программы. То есть внедрят идентичную систему изучения предметов.

Ранее каждая школа разрабатывала свою программу. Более того, любой педагог мог на основании своих предпочтений подбирать учебники и даже давать персональную трактовку событий своим ученикам. Например, в той же истории. Сейчас же все подведут под единый шаблон. Ситуацию «Татар-информу» прокомментировал депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов. По его словам, это нововведение позволит снизить бюрократическую нагрузку на учителей.

«На самом деле, я нормально это оцениваю, так как бюрократическая нагрузка на учителей просто запредельная. Какие-то придуманные отчеты директору нести не надо. Это первый шаг к тому, чтобы с учителей, а затем и с врачей снять абсолютно ненужную никому отчетность», – полагает депутат.

На уроках истории подробно изучат все аспекты проведения СВО России на Украине: причины, цели и задачи Фото: t.me/KremlinRussian

СВО в учебниках, военная подготовка – на уроках

При этом на уроках истории подробно изучат все аспекты проведения СВО России на Украине: причины, цели и задачи. А также разберут антироссийские незаконные санкции Запада и вхождение новых регионов в состав РФ.

Из других образовательных новинок выделим внедрение в программу уроков о коррупции в России и методах противостояния этому явлению. А также обязательную военную подготовку и основы работы с беспилотниками.

«Думаю, что военная подготовка – это основа безопасности. Главное, чтобы она подавалась в корректном полезном варианте. Я вспоминаю свои уроки начальной военной подготовки. Ну а что в этом было плохого? Командная работа, знание оружия, как уберечь себя. Поэтому очень положительно к этому отношусь», – говорит Фаррахов.

Будут ужесточены нормы выписки препаратов по рецептам. Однако простых россиян это не коснется Фото: © «Татар-информ»

«Если больной не получит лекарство, то будем реагировать»: страсти по рецептам

Большие изменения ожидаются в сфере здравоохранения. Будут ужесточены нормы выписки препаратов по рецептам. Однако простых россиян это не коснется.

Речь о правилах выписки и оформления. А также о нормах хранения и уничтожения рецептов. Это будет сделано для лучшего учета психотропных, наркотических и иных видов лекарств, употребление которых без рецепта опасно для здоровья и жизни. Эксперты, однако, полагают, что история с выпиской рецептов получила недостаточное информационное освещение. И вызвала ненужный ажиотаж.

«Мы будем следить за этим. Ни в коем случае права граждан в получении лекарства не должно страдать. Мы посмотрим, каким образом правила, которые устанавливает регулятор – Минздрав РФ, будут исполняться. Если это приведет к проблемам с получением лекарства больному человеку, то мы тут же будем реагировать», – пообещал «Татар-информу» Фаррахов.

Пациент имеет право сдать анализы и пройти обследование бесплатно, если есть направление лечащего врача Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Смогут ли платные клиники «продавать» россиянам бесплатные услуги по ОМС?

Также по новому законодательству хотят регламентировать работу платных клиник. Это сделано в первую очередь для того, чтобы обеспечить простым россиянам получение бесплатной медпомощи за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Подразумевается, что платные клиники не смогут взимать за такие услуги деньги? Не факт.

«Просто, получая услугу в платной клинике, человек должен быть информирован, что у него есть право получить бесплатную медпомощь, например, в поликлинике по месту жительства, в госучреждении в порядке очередности и так далее. Речь именно об этом идет. Граждане должны понимать, что у них есть право как на бесплатную, так и платную помощь», – комментирует Фаррахов.

В перечень бесплатных услуг внесли паллиативную помощь, поликлиническую помощь, скорую помощь. А также стационарное лечение в больницах. При этом пациент имеет право сдать анализы и пройти обследование бесплатно, если есть направление лечащего врача. А вот получить данные услуги по своей инициативе удастся лишь за деньги.

При этом с первого дня осени больницы и поликлиники смогут ремонтировать оборудование не оригинальными запчастями. Соответствующий приказ Росздравнадзора вступит в силу уже завтра.

С 1 сентября вступит в силу приказ этого ведомства с уточнением новых критериев определения материалов в интернете как пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новеллы для рунета: о рекламе и пропаганде ЛГБТ

Между тем порция серьезных ограничений вводится в интернете. Закон о маркировке рекламных материалов ввели еще год назад. Однако системы штрафов не было. С 1 сентября это пробел в рунете будет закрыт.

Физлица заплатят штрафы от 10 до 30 тыс. рублей, юрлица – от 200 до 500 тыс., если не снабдят рекламу уникальным идентификатором и не отправят соответствующие данные в Роскомнадзор.

Кроме того, с 1 сентября вступит в силу приказ ведомства с уточнением новых критериев определения материалов в интернете как пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ).

В список войдет контент, порождающий сексуальное влечение к малолетним, создающий положительный фон вокруг представителей ЛГБТ, одобряющий смену пола. А также публикации материалов о способах самоубийства.

Большие изменения со знаком плюс ожидаются для пенсионеров, которым с 1 сентября проиндексируют пенсии Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пенсии для пожилых, проблемы для домашних питомцев

Большие изменения со знаком плюс ожидаются для пенсионеров, которым с 1 сентября проиндексируют пенсии. Повышение коснется безработных пенсионеров. При этом пожилые люди, которым на 1 сентября 2023 года исполнится 80 лет, получат 7567 рублей 33 копейки в качестве фиксированной надбавки к пенсии. Отдельно пересчитают выплаты инвалидам первой группы.

Между тем в России ужесточат правила ввоза на территорию страны импортных медицинских препаратов для животных. По новым нормам вся подобная продукция должна быть проверена российскими специалистами в области ветеринарии.

Ряд игроков рынка уже прогнозируют пропажу до 85% импортных ветеринарных препаратов, поскольку не успеют выполнить данные требования Фото: © «Татар-информ»

Ряд игроков рынка уже прогнозируют пропажу до 85% импортных ветеринарных препаратов, поскольку не успеют выполнить данные требования. Депутат Фаррахов считает, что данная инициатива может нанести вред домашним любимцам россиян.

«Если в отношении ввоза лекарств для домашних животных начнется ужесточение, то это будет создавать дополнительный ажиотаж. К сожалению, эта мера не очень продумана, если это будет именно так. Например, в части вакцин от инфекционных заболеваний домашних животных мы крайне зависим от поставок импортных препаратов», – сказал он

Также депутат признался, что не знает случаев крупного мошенничества, связанного с импортными препаратами для животных. Поэтому ветклиники должны иметь доступ ко всем препаратам.

По новому закону, водитель такси может потерять право перевозить пассажиров в случае отсутствия у него полиса ОСАГО Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Удавка для таксистов и банковские услуги по нормам шариата

Наконец, будут изменения в работе такси, и «Татар-информ» уже подробно о них рассказывал. Многие законы в этой сфере заработали еще в августе. Однако про таксистов не забудут и в сентябре. По новому закону, водитель может потерять право перевозить пассажиров в случае отсутствия у него полиса ОСАГО. Отметим, что стоимость полиса в отдельных регионах России может достигать суммы в 160 тысяч рублей.

Завершая тему новинок законодательного поля, напомним, что с 1 сентября в силу вступит закон об исламском банкинге. Согласно ему, мусульмане смогут пользоваться банковскими продуктами, не нарушая норм шариата. «Татар-информ» ранее публиковал подробный материал по этой теме.