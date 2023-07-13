Безопасность и рост цен: что даст «цветная революция» такси в Казани?

С 1 сентября на дорогах должны остаться только белые и желтые автомобили служб такси

Фото: © «Татар-информ»

Стоимость такси за год в Татарстане выросла на четверть

Самое обсуждаемое нововведение – уже с 1 сентября на дорогах должны остаться только белые и желтые автомобили служб такси. Сразу отметим, что законодательно эти нормы были прописаны еще в 2011-м году, о чем «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

«Это соответствует действующей законодательной практике Республики Татарстан. Норма о белой или желтой цветовой гамме кузова легкового такси была установлена в Законе Республики Татарстан от 10.10.2011 №77-ЗРТ», – сообщили нашему корреспонденту в ведомстве.

Получается, что 12 лет выполнение норм не контролировалось – пассажиров перевозили машины всей цветовой палитры. Но только сейчас, а именно с 1 сентября, требования станут обязательными.

Если будут жестко следовать букве закона, то рынок может столкнуться с сокращением автопарка. Как следствие – снизится предложение. В конечном итоге можно спрогнозировать повышение цен для потребителей услуги. А цены на такси и без того растут стабильно от сезона к сезону.

По данным Росстата, стоимость 1 километра пути на такси в Татарстане в мае составляла в среднем около 26 рублей, и это на четверть больше, чем годом ранее.

На своих автомобилях «таксуют», как правило, для подработки, а не в качестве основной работы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Какие риски «цветовые нормы» несут таксистам и перевозчикам

Давайте разберем вышеизложенное по порядку. Таксисты, как правило, работают по двум распространенным схемам. Первая – берут автомобиль в аренду у таксопарка, вторая – используют личный автомобиль, заключая договор с таксопарком или агрегатором.

Для первых ничего фактически не изменится, поскольку компании предоставляют автомобили в аренду, которые уже соответствуют всем законодательным нормам. Но что делать второй группе таксистов? Перекрашивать личный автомобиль, заклеивать «родной цвет» – желтой или белой пленкой? Оба варианта предполагают дополнительные расходы, которые еще предстоит окупить. К тому же они, мягко говоря, не слишком полезны для кузова автомобиля.

В теории есть выход из ситуации, при которой владельцы личных авто могут пересесть на машины таксопарков. Но на практике это невозможно, поскольку на своих автомобилях «таксуют», как правило, для подработки, а не в качестве основной работы. История же с арендой автомобиля у автопарка подразумевает ежедневную работу по 10-12 часов. Без такого графика теряется смысл самой аренды машины.

Чисто визуально на дорогах таксистов меньше не становится Фото: © «Татар-информ»

Число официально зарегистрированных такси и до нового закона обвалилось более чем в два раза

Как «Татар-информ» сообщал ранее, число автомашин в таксомоторном парке Татарстана за 2022 год и без того уменьшилось на 28%, а число выданных разрешений на работу – втрое. Сейчас же появились дополнительные риски, что автомобилей станет еще меньше. Более того, число официальных таксистов уже значительно сократилось, о чем сегодня заявили в Госсовете.

«У нас было 8 тысяч официально зарегистрированных машин в такси. Сейчас лишь три тысячи», – признался сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании Госсовета.

При этом чисто визуально на дорогах таксистов меньше не становится. Очевидно, что они оформляются в так называемом «сером» сегменте рынка.

За 2022 год цены на поездки в Татарстане выросли примерно на 43% в расчете за 1 километр Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что будет дальше?

Эти цифры Ханифов озвучил между прочим, отвечая на вопрос о подорожании услуг такси, когда один из депутатов Николай Рыбушкин задал наиболее интересующий всех вопрос.

Глава Минтранса перевел тему на сезонные изменения стоимости проезда в такси. По его словам, тариф вырастет, но затем придет в норму.

«Анализировали кэш одной поездки с 2017 года. У нас всегда есть периоды роста и падения цены. Это, например, связано с пиками туристической активности в Казани. А также с морозами, когда стоимость также растет», – объяснил Фарит Ханифов.

Позиция с ценами, конечно, спорная. Так, по расчетам Росстата, за 2022 год цены на поездки в Татарстане выросли примерно на 43% в расчете за 1 километр – с 18,4 до 26 рублей. Рост цен был, но цены назад не отскочили.

Фарит Ханифов: «У нас было 8 тысяч официально зарегистрированных машин в такси. Сейчас лишь три тысячи» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Покрасили автомобиль – другой водитель едет и видит, что это такси»

Понятно, что новый закон о такси принимается, в первую очередь, чтобы повысить безопасность проезда в такси для пассажира. На это направлено создание трех реестров, которые будут фиксировать заказы, перевозчиков и сами машины. На выходе планируется сделать так, чтобы перевозчик нес юридическую ответственность за качество услуг. В том числе, за здоровье и жизнь пассажиров.

Это, безусловно, важные стороны закона, который войдет в силу 1 сентября. Но как на безопасность пассажиров влияет цветовая палитра автомобиля и сопутствующие расходы для таксистов и конечных потребителей услуги? Перед самым голосованием свою версию ответа на этот вопрос представил сам председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Покрасили автомобиль – другой водитель едет и видит, что это такси. Это безопасность. Многие субъекты РФ уже поддержали этот проект на законодательном уровне. Не войдем в этот список, значит, мы отстанем», – сказал глава татарстанского парламента и попросил депутатов поддержать законопроект.

Помимо вышеизложенного, новый закон регламентирует пятилетний срок действия лицензий на работу таксистов и перевозчика, порядок получения, аннулирования и возобновления данных разрешений.

В итоге 79 депутатов прислушались к мнению Мухаметшина и лишь пятеро проголосовали против. О последствиях этого решения в отрасли такси нам предстоит узнать уже на старте осени. С 1 сентября.