В Нижнекамске участникам СВО предложили более двухсот вакансий

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в Нижнекамске прошла масштабная ярмарка вакансий, где участники специальной военной операции и члены их семей получили возможность найти достойную работу. По словам организаторов, было представлено более 200 вакансий от 17 организаций. Рабочие места предлагались в самых разных сферах — от силовых структур до промышленных предприятий.

Многие из бойцов, вернувшихся с передовой, уже смогли восстановиться в гражданской жизни. Директор Центра занятости населения Ирина Герасименкова сообщила, что из 155 мобилизованных 75 вернулись на прежние рабочие места, а более 20 занялись предпринимательской деятельностью, предоставляя услуги населению, в том числе в сфере такси.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Однако среди ветеранов СВО и членов их семей есть и те, кто пока остается в поиске. На учете центра занятости числятся два ветерана и четыре члена семей участников боевых действий.

Особое внимание уделяется бойцам, получившим инвалидность. Для них предусмотрена отдельная программа, по которой работодатели могут получить государственные субсидии до 200 тысяч рублей на оснащение рабочих мест в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Герасименкова отметила, что 80 работодателей уже выразили готовность рассмотреть возможность трудоустройства ветеранов с ограниченными возможностями.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков уточнил, что в городе 40 бойцов с инвалидностью, и многие из них продолжают работать. Тем, кто не может вернуться на прежние должности из-за состояния здоровья, предлагают другие варианты — работу за компьютером, в управлении, на инженерно-технических должностях. Однако есть и те, кто ушел на службу, не имея постоянной работы, и именно им сейчас требуется особая поддержка и сопровождение при трудоустройстве.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помимо поиска работы, соискатели могли получить консультации о государственных гарантиях, профессиональном обучении и возможностях переквалификации. Ярмарка вакансий прошла не только в Нижнекамске, но и в других городах Татарстана в рамках республиканской инициативы по поддержке ветеранов СВО.

Такие мероприятия помогают героям, защитившим Родину, успешно адаптироваться к мирной жизни и построить будущее.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой