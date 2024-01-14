От Казани до Владимира: тест-драйв трассы М12 и советы автопутешественникам

По традиции в новогодние каникулы мы с детьми выбираемся на несколько дней из Казани. Открытие новой трассы М12 «Восток» в декабре само подтолкнуло к решению – ехать в сторону Москвы. Но куда именно? В столице мы были недавно. До Чебоксар – несерьезно, так как недалеко. А вот Рождество в древнем Владимире – это интересно!

Надо отметить, что Владимир – тот город, с которым трасса М12 реально связала Казань. От развязки в районе поселка Захарово до областного центра всего 19 км. К примеру, до Нижнего Новгорода от М12 около 100 км, если съезжать с трассы недалеко от Арзамаса. До Чебоксар по Яндекс.Картам от развязки у поселка Кирова – 102 км. Для поездки в эти города лучше выбрать привычную бесплатную М7.

Совет №1. Для туристической поездки по М12 из Казани подходят Арзамас, Муром, Владимир, Москва и восток Московской области.

Для чистоты эксперимента решили проверить, сколько будет стоить добраться до Владимира другими видами транспорта. 25 декабря, когда мы искали билеты, стоимость поездки на поезде на 6 января была такая:

Считаем по первому варианту с прибытием в 18.01. Второй вариант даже не рассматриваем, так как приехать в другой город с детьми зимой почти в 2 часа ночи – идея не очень хорошая. Итак, поездка на поезде в купе на четверых обошлась бы нам минимум в 24 936 рублей, и это стоимость только верхних полок.

Автобус от Казани до Владимира более демократичен по ценам – 12 432 рубля за четверых.

Время в пути 11 часов 30 минут. Ехать в ночь. По какой трассе идет автобус – М7 или М12, на сайте продажи билетов непонятно. Интересно, что пункт прибытия указан как «поворот на Владимир». Сколько еще добираться от поворота до самого города, каким образом и легко ли это будет сделать ранним рождественским утром – неизвестно. Не будем рисковать.

Совет №2. Перед поездкой посмотрите стоимость билетов на других видах транспорта. Если вы едете один или одна, можно сэкономить.

Выезжаем в 8 утра. Навигатор Яндекса оптимистично обещает, что доберемся за 7 часов от дома до гостиницы, то есть еще засветло.

Полчаса занимает дорога от окраины Казани (ул. Дубравная) мимо аэропорта до въезда на М12 в районе сел Сапуголи и Травкино. Щиты в фирменных оранжевых цветах «Автодора» служат ориентиром, ошибиться с поворотом на «платку» невозможно.

В начале пути машин мало, едем спокойно, на рекомендованной скорости не более 110 км в час. Но по наблюдениям, каждый второй легковой автомобиль летит со значительным превышением – 130-150 и больше. Водители фур более законопослушны.

Трасса почищена, обледенения не было на всем протяжении дороги. В Татарстане и Чувашии, где поток автомобилей еще невелик, есть снежная каша между полосами. Дорога обработана реагентом. Если обгоняют на высокой скорости, то в ветровое стекло летит грязь из-под колес. Приходилось включать дворники после каждой обходившей нас машины, хотя день был морозным и без осадков.

Совет №3. Залейте полный бачок стеклоомывающей жидкости.

Первая остановка для дозаправки на АЗС «Татнефть» в районе Больших Кайбиц, через 77 км от нашего въезда на М12. Очередей здесь нет, но после почти пустой трассы уже появляется какая-то жизнь.

Как и заявлено «Автодором», на трассе построены многофункциональные зоны (МФЗ), то есть помимо заправки есть минимаркет, небольшое кафе, на улице – детская площадка и площадка со спортивными тренажерами, большая стоянка.

Бензин разных марок и станция для зарядки электромобилей – в наличии.

Последняя, судя по нетронутому снегу на ручках, пока большим спросом не пользуется.

Морозно – минус 25, поэтому все автопутешественники быстрее бегут в минимаркет. Площадки на улице занесены снегом и пустуют. Летом, конечно, картина будет другой.

В кафе можно перекусить выпечкой или выбрать полноценный обед – суп или второе в контейнерах, выпить кофе или взять его с собой в дорогу.

В продаже – традиционный для всех магазинов на заправках набор товаров: автоаксессуары, вода, соки, всевозможные снеки, печенья, детские игрушки. Из минусов – в туалетах нет горячей воды. При морозной погоде руки приходится мыть ледяной. Молельной комнаты и душевой, о которых писали ранее, в этой зоне не заметили. Или их здесь еще нет, или стоят где-то в отдалении. Заправляемся бензином и кофе.

Заезжаем в Чувашию. Пересечение границ регионов вы не пропустите и без навигатора – на мостах над трассой крупные названия, выполненные с национальным колоритом. Не заметить невозможно.

Проезжаем МФЗ «Лукойла» с магазином и кафе. Еще через 50 км заправка «Газпрома». Это так называемые контейнерные зоны – здесь пока только колонки, но так как территория вокруг большая, можно сделать вывод, что в будущем здесь тоже будет полноценная МФЗ.

Такая же контейнерная зона еще через 70 км. Здесь кроме бензоколонок есть туалеты, но, как оказалось, они еще не подключены для обслуживания. Путешественникам, которые не рассчитывают спокойно доехать до следующей остановки, приходится по старинке прятаться за контейнеры, несмотря на мороз.

Если не считать временного недостатка туалетов, то в целом проектировщики трассы позаботились и об окружающей природе, и о безопасности водителей: вдоль дороги стоят сеточные заборы, чтобы на проезжую часть не могли выскочить животные. В нескольких местах есть экодуки – тоннели или мосты для перехода зверей через дорогу.

Чем дальше от Казани, тем плотнее становится поток машин. В Нижегородской области начинаются первые проблемы. На АЗС недалеко от Арзамаса мы решаем дозаправиться. И попадаем в «бутылочное горлышко». Длинная вереница машин тянется на добрые сотни метров, растекаясь на несколько рукавов у колонок. Двигаются все очень медленно. Мы простояли больше часа!

Пассажирам надоедает сидеть в очереди в автомобилях, и они пешком направляются в минимаркет. И здесь кроется одна из причин создания пробки. Дело в том, что и бензин, и продукты, и кофе – всё оплачивается на одних и тех же кассах. Водитель вставляет пистолет в бак, идет оплачивать – и оказывается еще в одной длинной очереди у касс. Даже если ему нужно только топливо, уставшие и голодные пассажиры вряд ли пропустят его вперед. В итоге на заправке то и дело возникают конфликты, когда водитель оставляет свой автомобиль у колонки и пропадает в недрах минимаркета на 10 и более минут.

Совет №4. Если вам нужно только топливо, выбирайте контейнерную зону с АЗС, там практически нет очередей.

И сразу:

Совет №5. Установите приложения сетей АЗС и оплачивайте заправку через них. Так вы сэкономите время и не будете стоять в очереди на кассу.

Вторая причина пробки – предыдущая полноценная МФЗ с магазином, кафе и туалетами была почти 250 км назад. Понятно, что у Арзамаса останавливаются и те, кто едет из Татарстана и Чувашии, чтобы отдохнуть, и те, кто заехал на трассу в Нижегородской области, чтобы заправиться и с полным баком дотянуть до Владимира или Москвы.

Совет №6. Если есть возможность, отправляйтесь в поездку в будний день или ночное время.

И третья причина – праздничный день и большой наплыв туристов, направляющихся, как и мы, в новогодние каникулы в соседние города. В будний день, по словам сотрудников МФЗ, гораздо спокойнее.

Уже у колонки выясняется, что сломан пистолет с нужной нам маркой бензина, одной из самых востребованных – АИ-95. Это минус. Никто не предупреждает на въезде в зону колонок, что в эту очередь не надо вставать. Никакого объявления, хотя бы выполненного кустарным способом – дощечка на палке – тоже нет. Конечно, стоять снова час в очереди нет желания, да это и невозможно – как-то развернуться и подъехать к началу очереди не получится. Была бы канистра… Но ее нет, о чем мы пожалеем в дальнейшем еще не раз.

Совет №7. Возьмите в дорогу канистру. Лучше – полную.

В утешение решаем перекусить, но горячего питания конкретно на этой МФЗ нет – все закончилось до нашего приезда. Зато есть микроволновки.

Совет №8. Если вы предпочитаете в дороге горячее питание, но не хотите стоять в очереди, берите с собой готовую еду в контейнерах – можно разогреть ее в микроволновке и поесть за столиками.

А еще есть горячая вода. И объявления о том, что в связи с рекордными сроками строительства трассы и ввода заправки в работу персонал работает на пределе своих возможностей. Путешественников просят проявлять понимание и терпение и обещают, что скоро все будет хорошо.

Верим, тем более по некоторым мелочам, таким как отдельная парковка для мотоциклов, которую на время зимы оккупировали легковушки, и терминал для подкачки шин: о клиентах здесь думают и заботятся.

Временные трудности на МФЗ из-за перегруженности можно понять и простить. Пока еще в хорошем настроении едем дальше.

Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». То есть нигде не придется останавливаться для оплаты. Камеры считают номера автомобиля при заезде на М12 и выезде с нее и, например, в приложении «Автодора» вы увидите конечную сумму и сможете оплатить проезд. Мы обратили внимание, что на трассе есть автомобили с залепленными грязью и снегом номерами. При такой погоде это немудрено. Но замечаем и машину с номером, заботливо обернутым тряпочкой. Тут уж на погоду не спишешь. «Автодор» обещает, что таких «зайцев» все равно будут вычислять. Правда, мы пока не поняли как.

Из грузовых автомобилей на трассе очень много фур «Вайлдберис». А вот «Озона» или «Почты России» единицы. Также достаточно много автовозов. Видимо, ценные грузы по платной трассе перевозить спокойнее. Меньше вероятность попасть в ДТП и понести большой урон.

Что касается вида за окном, то он довольно однообразен. Спасибо красивой русской зиме – пейзажи замечательные. Но через несколько часов пути хочется увидеть хоть деревеньку, а не только поля и леса.

Поэтому большое впечатление производит величественный мост через Оку возле Мурома с двумя арками опять же оранжевого цвета, напоминающего об «Автодоре».

Вскоре замечаем зону отдыха. Заправки тут нет, но есть туалеты и столики со скамьями. Еще через 40 км – МФЗ «Газпрома». Очередь не меньше, чем на предыдущей АЗС. Бортовой компьютер обещает, что бензина хватит еще на 110 км, поэтому решаем не останавливаться. Это стало нашей большой ошибкой.

Через 10 минут цифры на экране меняются – топлива хватит на 50 км! Еще через пару минут загорается цифра 40. А еще 5 минут спустя видим, что бак пуст. То ли датчик на морозе дал сбой, то ли мы действительно не рассчитали расход топлива с учетом погоды, возраста машины и скорости, но разбираться было некогда. Надо было срочно найти место, чтобы припарковаться.

Совет №9. Не доверяйте показаниям бортового компьютера и электронных датчиков! Обязательно рассчитывайте расход топлива и вовремя дозаправляйтесь. И повторим совет №7: возьмите в дорогу канистру с топливом.

Парковаться на обочине опасно из-за высоких скоростей транспорта – идущие за вами машины могут просто не успеть затормозить. Мы видели несколько припаркованных автомобилей. На несколько десятков метров позади них расставлены конусы со светоотражающими элементами. Их устанавливает специальная аварийная служба. Но мы решили не вставать на обочине и дотянуть до «кармана».

Вдоль трассы есть технические карманы. В них расположены трансформаторные будки и строения для обслуживания трассы, вышки связи. В Нижегородской и Владимирской областях они встречаются довольно часто. В Чувашии и Татарстане, как нам показалось, расстояния между ними намного больше.

Совет №10. Возьмите с собой несколько предупреждающих знаков со светоотражающими элементами. Если в случае поломки поблизости не будет технического кармана и вы припаркуетесь на обочине, в первую очередь расставьте знаки на достаточном расстоянии от машины.

На М12 вы не раз встретите светящиеся знаки над дорогой с ограничением скорости в 110 км, объявлениями о способах и сроках оплаты, указанием, сколько километров осталось до ближайшей АЗС. Там же будет и телефон службы спасения «Автодора» – *2323. Запишите его, даже если уверены, что вы опытный водитель и в полной безопасности.

Совет №11. Запишите в контакты своего телефона номер службы спасения. В критической ситуации вы можете его не вспомнить.

Звоним в службу SOS. Благо есть связь. Периодически на трассе пропадал доступ в интернет, но звонки, насколько мы заметили, были доступны всегда. Вышек мобильной связи вдоль трассы много. Вот возле одной из них, уже готовой к установке, мы и притормозили.

Объясняем диспетчеру ситуацию, по навигатору определяем примерное местоположение. Надо назвать ближайший населенный пункт, направление движения, марку, номер и цвет машины, описать проблему. Ждем, к счастью, недолго. Из-за мороза мы немного нервничали. Летом эта ситуация показалась бы веселым приключением. Дети, кстати, так все и восприняли и затеяли игру в «Остров выживших». Через 30 минут после вызова приехала аварийная служба.

Вопрос «Ну что делать будем?» вызвал легкое недоумение. Это как врач в поликлинике после осмотра спросил бы: «Как лечиться будем?» Далее у нас попросили канистру, чтобы привезти нам бензин с ближайшей АЗС. Чертова канистра! Читайте совет №7.

После короткого совещания из глубины «Газельки» службы спасения нам достали дежурную емкость с бензином. Тут уже было не до вопроса о его марке – залейте нам хоть что-нибудь, что горит! Аромат ядреного топлива, кстати, стоял в салоне до самого Владимира. Уже после возвращения мы нашли информацию, как должны действовать аварийные комиссары (так они правильно называются) в случае, если нужна дозаправка:

Надеемся, что комиссаров пропускают на АЗС без очереди, иначе ждать возвращения водителя с аварийной службой в мороз в чистом поле несколько часов – довольно рискованно. Или, если вы едете всей семьей с детьми, просите, чтобы их с одним взрослым тоже довезли до МФЗ, пусть они ожидают свою машину уже там, в тепле.

Оказалось, что до ближайшей заправки мы не дотянули всего 20 км. Очередь здесь тоже огромная, но нам не до капризов. Терпеливо стоим еще час и 15 минут. До колонки доезжаем, когда уже стемнело. Внутри минимаркета не протолкнуться. Люди звонят знакомым, возмущаются. Основная претензия – огромные очереди на заправках, которые сводят на нет экономию времени на скоростной трассе.

На следующий день мы в нескольких источниках прочитали заявления «Автодора» о большом наплыве автомобилистов на трассе в новогодние каникулы, из-за чего и случился коллапс. Компания обещает увеличить в будущем количество АЗС на М12 – территории для этого уже есть. Видимо, поступило очень много жалоб. Надеемся, что к лету, когда вырастет поток туристов, проблема будет решена.

В итоге дорога заняла у нас 11 часов. На М7 мы, наверное, потратили бы столько же времени. Хотя как-то раз в такой же праздничный день дорога только от Казани до Нижнего по М7 заняла у нас 8 часов из-за пробок.

Теперь о плюсах. Машина уверенно идет по дороге. Трасса чистая, полностью освещенная, нет гололеда или снежных наносов. Нет светофоров, пробок (если не считать АЗС). Самое главное – нет встречного движения, что значительно снижает напряжение у водителя и повышает безопасность на дороге. Если установить круиз-контроль, чтобы не жать постоянно на педаль газа, поездка становится еще более легкой и приятной.

По стоимости проезд обошелся нам в 3264 рубля в одну сторону. Плюс почти 70 литров бензина по средней цене 55,5 руб. – 3885. Итого 7149 рублей. Это намного дешевле поездки на автобусе и тем более на поезде на четверых.

Совет №12. Выбирайте проезд по М12, если вы едете с семьей. Для троих и более человек в одном автомобиле это выгодно.

Обратная дорога из Владимира в Казань через день прошла без сюрпризов. Расход топлива был рассчитан. Очередей на заправках в сторону Казани не было совсем. Но справедливости ради отметим, что на противоположной стороне по направлению в Москву мы наблюдали все те же вереницы машин на МФЗ во Владимирской и Нижегородской областях.

Обратный путь занял обещанные 7,5 часа. Конечно, если постоянно превышать скорость, можно добраться и быстрее, тем более что антирадар не засек ни одной камеры контроля скорости. Есть ли они на трассе – сложно сказать. Но мы не стали рисковать, в первую очередь из-за погодных условий и детей в машине. ДТП, произошедшее в тот же день на трассе М11 с участием 50 машин и четырьмя погибшими, показало, как важно соблюдать скоростной режим. 110 — значит 110, берегите себя.