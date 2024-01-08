«Автодор» пообещал ускорить строительство и запуск новых АЗС на трассе М12

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«Автодор» пообещал ускорить строительно-монтажные работы и запуск новых автозаправок на новой трассе М12. В общей сложности на всей протяженности дороги предусмотрено размещение 32 многофункциональных зон, рассказали в госкомпании.

Сейчас на трассе функционируют 18 МФЗ и четыре контейнерные заправки. Строительство остальных на фоне пиковых нагрузок и очередей, с которыми столкнулись водители в новогодние праздники, будет ускорено.

«Очереди в новогодние каникулы наблюдались на АЗС, расположенных ближе к середине дороги (313-й км, 421-й км) в районе Мурома и Арзамаса, а также на въезде в Москву (53-й км). Пиковые нагрузки на АЗС возникали из-за неотточенных процессов в новых коллективах АЗС, которые были открыты менее месяца назад, нерационального поведения пользователей на АЗС, подавляющее большинство которых оставляли автомобили на колонке в ожидании дополнительных услуг (санитарных, продовольственных и других). При таком подходе очереди увеличиваются лавинообразно», — рассказали в «Автодоре».

В компании подчеркнули, что значительно снизить очереди удастся, если водители сразу после заправки будут отгонять свои авто на парковку и только после этого идти в здание АЗС, чтобы получить дополнительные услуги.

Еще одной проблемой, выявленной во время новогодних праздников, стало отключение электричества на заправках на 421-м км в сторону Казани и 313-м км в сторону Москвы. Проблемы с отпуском нефтепродуктов возникли из-за аномальных морозов. На восстановление работы в обоих случаях потребовалось не более четырех часов.

«Автомобильная дорога, заправочные станции на ней, как и любая другая инфраструктура общего пользования, проектируется из средних расчетов интенсивности (спроса). С вводом новых АЗС, а также повышением эффективности процессов отпуска товаров на АЗС и получения дополнительных услуг эффекты от повышенной интенсивности движения транспортных средств будут менее заметны», — уверили в компании.

Также в «Автодоре» призвали водителей заранее ознакомиться с расположением многофункциональных зон на трассе. Информация размещена на официальном сайте либо в телеграм-канале компании, а также на переменных табло на самой трассе.

Ранее водителей в компании предупредили о высокой нагрузке на заправки на трассе М12 и опубликовали карту с расположением МФЗ.