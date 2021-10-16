От эротического календаря до уголовного дела: глава кранового завода Челнов теперь в СИЗО

За решетку суд отправил гендиректора известного своими эротическими календарями кранового завода в Челнах. 50-летнего Марса Тимербулатова подозревают в хищении 5 млн рублей и сокрытии налогов на 404 миллиона. Свою вину бизнесмен не признает, он рассказывает суду свою версию случившегося. Из зала суда репортаж ИА «Татар-информ».

Полмиллиарда рублей – в такую сумму оценивается ущерб по уголовному делу гендиректора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова

Фото © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Полмиллиарда рублей – в такую сумму оценивается ущерб по уголовному делу гендиректора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова. Первая информация о том, что челнинский бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, появилась 13 октября. Тогда на завод с обысками вместе с оперативниками ФСБ нагрянули следователи и изъяли всю необходимую документацию.

Как оказалось, Тимербулатова обвинили сразу по двум статьям. Ему вменяют мошенничество на 5 миллионов рублей. Помимо этого, предпринимателя подозревают в сокрытии от налоговиков 404 миллионов рублей. В первом случае, следствие считает, что бизнесмен похитил бюджетные деньги, выделенные по госзаказу. Во втором – с 2016-го по 2019 год руководство завода якобы предоставляло в налоговую инспекцию декларации с фиктивными сведениями.

Тимербулатову вменяют мошенничество на 5 миллионов рублей. Помимо этого, предпринимателя подозревают в сокрытии от налоговиков 404 миллионов рублей Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«По версии следствия, в период с ноября 2020 года по июнь 2021 года неустановленное лицо из числа руководства завода действуя с умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств, заключило во исполнение гособоронзаказа договор между обществом и ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» на модернизацию грузоподъемного оборудования. В ходе выполнения обязательств, используя аффилированную организацию, путем завышения стоимости поставляемого оборудования, были похищены бюджетные средства на сумму более 5 млн рублей. Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей», – объяснил старший помощник СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Однако ни дома, ни на рабочем месте застать гендиректора завода не удалось. Как выяснилось, в момент возбуждения уголовного дела Тимербулатова в Набережных Челнах не было. Он на несколько дней улетел в Калининград. За это время его даже объявили в федеральный розыск. Тимербулатов вернулся лишь накануне, и сразу попал в руки оперативников. Его задержали в аэропорту Бегишево, как только он прилетел. Это стало веским поводом для следствия, чтобы как можно быстрее обратиться в суд с просьбой заключить бизнесмена под стражу.

«Договоров не подписывал, подпись не моя»

В 2019 году, как стало известно в суде от самого Тимербулатова, ему провели операцию на сердце. Долгие дни реабилитации, восстановления, контроля за состоянием — все это время гендиректор попросту не мог вести дела завода и часть своих обязанностей он переложил на своего заместителя Александра Титова. Именно под его руководством якобы был заключен тот самый госконтракт, по которому были похищены 5 миллионов рублей.

«Тимербулатов обвиняется в особо тяжких преступлениях. Ущерб по делу не возмещен. Оставаясь на свободе, он может скрыться, оказывать давление на свидетелей» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Я никаких документов не подписывал. Как можно меня так обвинять. В том документе подпись не моя. Договора в руках я не держал», – уверял суд подозреваемый.

Но для следствия доводы Тимербулатова оказались не убедительны. Вдобавок ко всему, как было сказано выше, поездка в Калининград лишь подтвердила их догадки. По мнению следствия, таким образом подозреваемый пытался скрыться от следствия.

«Тимербулатов обвиняется в особо тяжких преступлениях. Ущерб по делу не возмещен. Оставаясь на свободе, он может скрыться, оказывать давление на свидетелей. Стоит отметить, что большинство свидетелей – подчиненные Тимербулатова. Они находятся в финансовой зависимости», – настаивала на аресте следователь по делу.

Против ходатайства выступил адвокат бизнесмена и, как ни странно, прокуратура. Оба аргументировали тем, что подозреваемый после операции до конца не оправился, ему все также необходимы медикаменты, постоянное наблюдение у врача. Возвращаясь к эпизоду с хищением пяти миллионов по госконтракту, защита Тимербулатова настаивала – в этой части у следствия есть существенные недоработки.

«По утверждению моего подзащитного подписи, которые стоят в договорах, ему не принадлежат. Эти документы он видит впервые. Отмечаю, что уголовное дело по данному эпизоду, а именно по госзаказу, было возбуждено в отношении неустановленного лица. До настоящего времени у органонов предварительного следствия и органов дознания была реальная возможность выяснить, кем действительно были подписаны договоры», – высказался адвокат.

Суд принял сторону следствия. Тимербулатова арестовали, в зале суда его взяли под стражу Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Так или иначе, суд все-таки принял сторону следствия. Тимербулатова арестовали, в зале суда его взяли под стражу. Ближайшие два месяца, до 12 декабря, челнинский бизнесмен проведет в СИЗО.

«Можете приехать и все сами увидеть»

Настоящая слава пришла к челнинскому крановому заводу отнюдь не из-за грузоподъемного оборудования. С 2007 года завод стал выпускать календари. Поначалу, на них изображались незамысловатые картинки, затем, на календарях стали размещать эротические фотографии, что вызвало резонанс как в Татарстане, так и за его пределами. Календари выпускались в первую очередь для клиентов завода, в их число входят такие крупные предприятия как «Татнефть», РЖД, КАМАЗ и многие другие.

К слову, идея выпускать эротические календари пришла именно Марсу Тимербулатову. Когда судья ушла в совещательную комнату журналисты с неподдельным интересом спросили, действительно ли на фотографиях позируют сотрудницы завода.

Раздел с календарём на сайте НЧКЗ Фото: скриншот сайта nchkz.ru

«Конечно. Если не верите, можете сами съездить и все увидеть», – шутил гендиректор НЧКЗ.

ОАО «Набережночелнинский крановый завод» начал свою деятельность в 1997 году. На сегодняшний день – это крупнейший комплекс по конструированию, изготовлению, доставке, монтажу и гарантийному обслуживанию грузоподъемной техники. Завод сотрудничает с важнейшими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также автомобильной, авиационной, атомной, металлургической, нефтегазовой, строительной и химической отраслями. Набережночелнинский крановый завод известен в России, странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.