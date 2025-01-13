Осужденного участника ОПГ «Хади Такташ» Рината Фархутдинова отправили в СИЗО

Советский суд Казани заключил под стражу участника ОПГ «Хади Такташ» Рината Фархутдинова, известного в криминальных кругах как Ринтик. Его отправили в СИЗО на два месяца – до 2 февраля. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

В 2002 году Ринтику дали пожизненный срок за бандитизм, убийства и разбои. В 2021 году его этапировали из «Черного Дельфина» в Казань по делу о покушении на убийство директора УНИКСа.

Как установило следствие, в ночь на 4 ноября 1999 года Фархутдинов вместе со своим сообщником подкараулил директора УНИКСа. Когда тот вышел из здания и сел в машину, к нему подбежали и выстрелили шесть раз. За убийство директора УНИКСа заказчик обещал заплатить 10 тысяч долларов. Однако директору спорткомплекса удалось выжить — раны оказались несмертельными. В 2021 году суд признал Ринтика виновным и добавил 8,5 года к пожизненному заключению. После этого его снова отправили в колонию особого режима для пожизненно осужденных «Черный Дельфин».