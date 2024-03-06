Осудили зеленодольца, по вине которого при столкновении лодок утонул 74-летний рыбак

Суд признал зеленодольца виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, в 2023 году в июле 32-летний мужчина управлял моторным судном «Калипсо», двигаясь по Волге в сторону Казани на повышенной скорости, не наблюдая должным образом за окружающей обстановкой.

В итоге в районе села Набережные Моркваши он протаранил надувную лодку, с которой рыбачил 74-летний мужчина. Пенсионер свалился за борт и утонул, спасатели искали его тело неделю.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком.