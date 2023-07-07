В Татарстане спасатели продолжают искать рыбака, который утонул после столкновения лодок

В Верхнеуслонском районе РТ продолжаются поиски рыбака, который выпал из резиновой лодки после того, как в нее врезалась моторная, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

За минувшие сутки спасатели ЗПСО№2 осмотрели 15000 кв.м акватории Волги. Поиски мужчины продолжаются.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате столкновения лодок возле Займищенского автомоста в воду упал 75-летний рыбак. На месте были развернуты поисковые работы.