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В Татарстане спасатели продолжают искать рыбака, который утонул после столкновения лодок
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В Верхнеуслонском районе РТ продолжаются поиски рыбака, который выпал из резиновой лодки после того, как в нее врезалась моторная, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
За минувшие сутки спасатели ЗПСО№2 осмотрели 15000 кв.м акватории Волги. Поиски мужчины продолжаются.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате столкновения лодок возле Займищенского автомоста в воду упал 75-летний рыбак. На месте были развернуты поисковые работы.
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