Появилось видео поисков рыбака в Татарстане, который упал в воду при столкновении лодок

Опубликовано видео поисков рыбака, который упал в воду в результате столкновения резиновой и моторной лодок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На кадрах видно, что у водоема в Верхнеуральском районе Татарстана ведутся поисковые работы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел сегодня днем. Пожилой мужчина рыбачил на резиновой лодке, когда в нее врезалась лодка с мотором. На месте работают спасатели ЗПСО №2 ПСС РТ, инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.