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Руc Тат
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Происшествия 4 июля 2023 16:42

Появилось видео поисков рыбака в Татарстане, который упал в воду при столкновении лодок

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Опубликовано видео поисков рыбака, который упал в воду в результате столкновения резиновой и моторной лодок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На кадрах видно, что у водоема в Верхнеуральском районе Татарстана ведутся поисковые работы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел сегодня днем. Пожилой мужчина рыбачил на резиновой лодке, когда в нее врезалась лодка с мотором. На месте работают спасатели ЗПСО №2 ПСС РТ, инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.

#ищут рыбака
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