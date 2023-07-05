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Осудили камазиста, из-за которого на паромной переправе в РТ погиб водитель легковушки
В Верхнеуслонском районном суде РТ 32-летнего казанца признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в сентябре 2021 года на паромной переправе «Верхний Услон – Аракчино» мужчина за рулем КАМАЗа груженого песком врезался в ожидающую паром иномарку Audi из-за отказа тормозной системы.
В результате оба автомобиля упали в воду. Водителю КАМАЗа удалось выбраться, иномарка погрузилась под воду целиком, а ее водитель скончался на месте от полученных травм.
Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также удовлетворил гражданский иск родственников погибшего о компенсации морального вреда в 1 млн рублей.
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