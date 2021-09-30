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Ру Тат
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30 сентября 2021  16:15
Павел Климчак

Появилось видео ДТП на переправе в Татарстане, как «КАМАЗ» сносит легковушку в реку

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В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео момента столкновения «КАМАЗа» и Audi на паромной переправе в Верхнеуслонском районе Татарстана. На ролике видно, как большегруз на большой скорости сносит легковушку в воду.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «КАМАЗ» въехал в Audi на паромной переправе в Татарстане, обе машины упали в воду. Иномарка ушла полностью под воду. Люди из нее выбраться не успели. По предварительным данным, в салоне легковушки находились два человека. На месте работают водолазы.

В социальных сетях также появилось видео момента ДТП, на котором можно поближе рассмотреть столкновение.

Сразу же после случившегося на переправу прибыл прокурор Верхнеуслонского района РТ Василий Егоров.

 

#камаз #ДТП #паромная переправа
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