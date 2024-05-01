«Оставаться в зените славы»: Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с 12-м чемпионством

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейбольный «Зенит-Казань» с 12-й победой в чемпионате России. Телеграмма появилась в распоряжении «Татар-информа».

Руководитель республики заявил, что уверенная победа казанцев вновь доказала высочайший уровень мастерства спортсменов, четкое командное взаимодействие, профессионализм тренеров, руководства и менеджеров команды.

«Уверен, вы и впредь будете оставаться в зените славы, способствуя укреплению спортивного имиджа Татарстана, — говорится в телеграмме. — Гордимся вами! Желаем всем вам крепкого здоровья и новых ярких свершений на благо любимой республики».

Поздравление направлено в адрес президента Федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина, президента волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рифката Кантюкова, председателя ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова, старшего тренера команды Алексея Вербова и коллектива ВК.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ВК «Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» и в 12-й раз стал чемпионом России. Встреча состоялась в Москве. Казанцы взяли верх в первой и второй партиях, уступили в третьей и победили в четвертой, решив судьбу как игры, так и финала чемпионата в целом. Счет матча — 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20). Общий счет серии — 3–0.

Накануне спортсменов поздравил президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин.