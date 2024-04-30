Мухаметшин о победе «Зенита-Казани» в чемпионате России: Достигнут выдающийся результат

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Президент Федерации волейбола РТ, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил мужскую волейбольную команду «Зенит-Казань», ее тренерский штаб и руководителей команды с 12-й по счету победой в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Политик направил поздравительные телеграммы в адрес президента мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафката Кантюкова, вице-президента Федерации волейбола РТ Ильхама Рахматуллина, директора клуба «Зенит-Казань» Олега Брызгалова и главного тренера волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексея Вербова.

«От имени Федерации волейбола Татарстана, спортивной общественности республики и от себя лично сердечно поздравляю вас и всю мужскую волейбольную команду „Зенит-Казань“ с золотым сезоном 2023-2024 года. Поддержав победный почин женской команды „Динамо — Ак Барс“, благодаря высочайшему мастерству тренерского состава, колоссальным усилиям всей команды клуба, поддержке руководства республики и спонсоров достигнут поистине выдающийся результат. В 12-й раз сплоченная и сильная духом дружина Алексея Игоревича Вербова стала чемпионом России по волейболу, выиграла Кубок и Суперкубок страны», — сказано в тексте телеграммы.

Кроме того, Фарид Мухаметшин поздравил с достигнутым успехом председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова.

«Еще не утихли эмоции от победы наших девушек во вчерашнем матче, а сегодня мужская волейбольная дружина подтвердила звание лучшей команды страны, продемонстрировав торжество татарстанского спорта. Блестящие игры, которые на протяжение всего сезона демонстрировали игроки „Зенита-Казани“ и „Динамо — Ак Барс“, позволили десяткам тысяч татарстанцев влюбиться в этот прекрасный вид спорта — волейбол», — заметил Фарид Мухаметшин в телеграмме, направленной Асгату Сафарову.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ВК «Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» и в 12-й раз стал чемпионом России.