«Оставалось служить 5 месяцев»: челнинцы вспоминают родных, не вернувшихся из Афганистана

Фото: Эльмира Гайнутдинова

15 февраля исполняется ровно 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В Набережных Челнах у мемориального комплекса «Родина-мать» почтили память тех, кто не вернулся с этой войны, которая длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Возле мемориала собрались родные бойцов. Они стояли с фотографиями своих близких.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Анатолий Лошкарев навсегда останется 20-летним парнем в памяти его сестры Галины Новиковой, чья боль от утраты настолько сильная, что она не может справиться с эмоциями при воспоминаниях. По ее словам, брат скрывал, что отправляется в пекло боевых действий. Но в день отъезда расплакался, будто чувствуя, что никогда не вернется, говорит челнинка. Каждый день он писал письма.

«Оставалось ему служить 5 месяцев ровно, но так случилось, что он сел на „КАМАЗ“ за руль. У него отказали тормоза. Была стрельба. И он улетел. Погиб», — рассказывает сестра военнослужащего.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Всего из Набережных Челнов в Афганистан отправились 2 тысячи солдат.

«В этот день мы вспоминаем всех тех, кто остался в нашей памяти настоящими воинами. К сожалению, в ту 10-летнюю афганскую войну город Набережные Челны потерял 39 своих доблестных своих сыновей», — обратился к горожанам мэр Наиль Магдеев.

Были здесь и участники тех страшных боевых действий. Хоть с тех пор и прошло 35 лет, но они никогда не забудут то, что им пришлось пережить. Сейчас самому молодому из них уже 55 лет.

«С 15 мая 1988 года наши войска стали выводить. Мы зашли прикрывать. Служил в восточном ДШМГ — это десатно-штурмовая маневренная группа. Мне было в то время 19 лет», — вспоминает Айрат Нисафутдинов, участник боевых действий в Афганистане.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

Минутой молчания почтили память погибших. Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, поблагодарил воинов-интернационалистов за преданное служение Родине. Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что воины-афганцы и сегодня выступают образцом исполнения воинского долга.