Минниханов: Воины-афганцы и сегодня выступают образцом исполнения воинского долга

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Сегодня, 15 февраля, в России отмечается важная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом в своем телеграм-канале написал Раис РТ Рустам Минниханов.

«35 лет окончательному выводу советских войск из Афганистана. Наши доблестные военнослужащие всегда с честью и мужеством защищали интересы страны, в том числе за ее пределами. И сегодня воины-афганцы выступают образцом выполнения воинского долга, являют собой пример для молодежи. Их крепкое боевое братство активно участвует в мероприятиях, оказывает помощь и поддержку жителям новых территорий и участникам СВО», – сказал руководитель республики.

Он выразил бесконечную благодарность патриотам страны и отметил, что для каждого россиянина воины-афганцы являются примером чести и достоинства.