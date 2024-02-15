Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за преданное служение Родине

Солдаты и офицеры, гражданские специалисты, которые мужественно исполняют свой долг за пределами Отечества, вносят значимый вклад в защиту национальных интересов и обеспечение безопасности нашей страны и граждан. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Спасибо ветеранам за верность боевому братству и преданное служение Родине. Всегда будем чтить память павших героев. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго», — цитирует спикера сайт нижней палаты российского парламента.

В 2010 году был утвержден День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он отмечается ежегодно 15 февраля – в день, когда в 1989 году последнее подразделение советских войск вернулось из Афганистана на Родину. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором отметил, что воины-афганцы и сегодня выступают образцом исполнения воинского долга.