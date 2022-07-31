Остановки общественного транспорта, парки и скверы Елабуги оснастят видеокамерами

На улицах Елабуги, а также в местах массового пребывания людей в этом году установят 38 новых видеокамер благодаря республиканской программе «Безопасный город». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

«На данный момент установлено шесть видеокамер — рядом с остановками общественного транспорта. До конца августа количество увеличится до 24. Стоимость монтажа составит 257 тыс. рублей», — уточнила начальник пресс-службы Екатерина Сайбель.

Данная программа реализуется в Елабуге с 2017 года. Так, на Шишкинских прудах, в Александровском саду, на въездах в город со стороны сел Колосовка и Танайка, а также 4-го микрорайона, на площади перед школами № 1 и № 8 и на других участках города установлены 113 видеокамер по проекту «Безопасный город» и 274 — по программе «Безопасный двор».

В Татарстане функционирует система «Безопасный город», которая объединяет 60 тыс. камер. В 2021 году благодаря камерам видеонаблюдения в Татарстане удалось раскрыть 1787 преступлений. Президент РТ Рустам Минниханов поручил и дальше совершенствовать комплекс аппаратных и программных средств, о чем ранее сообщал «Татар-информ».