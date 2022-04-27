Камеры системы «Безопасный город» в Татарстане научили распознавать бездомных собак

В Татарстане функционирует система «Безопасный город», которая объединяет 60 тыс. камер. В рамках этих камер сотрудники центра цифровой трансформации обучили машинную модель видеть на камерах бездомных собак, которые сбиваются в группы. Об успешной работе системы безопасности на вебинаре по информационным технологиям рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Для того, чтобы не дожидаться каких-то трагических случаев, эта система направляла в соответствующие службы сигналы для отлова безнадзорных животных», — отметил спикер.

Еще одним востребованным направлением в информационных технологиях стал телефонный номер 122, который начал свою работу в связи с необходимостью оказывать населению помощь, связанную с новой коронавирусной инфекцией. Сотрудники единого номера 122 обрабатывают такие виды обращений, как запись на прием к врачу, вызов врача на дом, по вопросам вакцинации, лекарственного обеспечения, получения больничного листа.

«В рамках ковидного направления функционирует номер 122. Это то направление, которое является востребованным среди населения», — сказал глава цифрового ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2020 год система «Безопасный город» помогла раскрыть 979 преступлений в Казани, внедрение системы наблюдения снизило уровень преступлений в общественных местах города на 6,7%.