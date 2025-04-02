Останина: Выплаты беременным школьницам не должны быть мотивирующей мерой

Депутат Государственной Думы ФС РФ Нина Останина

Фото: duma.gov.ru

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала «Радио 1» назначение выплат беременным школьницам в ряде регионов России.

«Я вчера обратилась с письмом к министру труда [Антону Котякову] с просьбой направить методические рекомендации или разъяснения в регионы по тому, как используются средства федерального бюджета. <...> 41 регион получил из федерального бюджета деньги на реализацию так называемого демографического меню <...> Одно из направлений – разовая выплата студенткам при рождении ребенка. Но в школах студенток нет», – подчеркнула парламентарий.

Останина пояснила, случаи беременности в школах являются исключительными инцидентами, а выплаты забеременевшим школьницам не должны иметь мотивирующего характера.

«<...> надо понимать, что это исключительный случай. Это мера не должна быть мотивирующей и вызывать вопросы. Дети должны учиться, необразованная мама не сможет воспитать образованного ребенка», – подытожила депутат.

Единовременные выплаты беременным школьницам решили назначить власти Орловской, Брянской и Кемеровской областей – в размере 100 тыс., 150 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.