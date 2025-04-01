В Кузбассе беременным школьницам будут выплачивать по 100 тыс. рублей

В Кемеровской области беременные школьницы и студентки вузов и ссузов получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление Правительства Кузбасса подписал его глава – первый заместитель губернатора Андрей Панов.

Претендовать на получение выплаты могут женщины со сроком беременности 22 недели и более, состоящие на учете по беременности и обучающиеся по очной форме обучения (включая находящихся в академическом отпуске).

За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности.

С 1 января по 31 марта 2025 года (дату официального опубликования постановления) установлен переходный период действия порядка и условий предоставления единовременной выплаты беременным школьницам и студенткам.

При возникновении права на получение выплаты в переходный период обратиться за ее получением необходимо до 1 июля текущего года.

Выплата не будет назначена, если аналогичная выплата за текущую беременность уже была получена в другом субъекте Федерации.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Министерства социальной защиты населения Кузбасса, сумма единовременной выплаты составит 100 тыс. рублей.

До Кемеровской области единовременные выплаты беременным школьницам решили назначить власти Орловской и Брянской областей – в размере 100 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.